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韓國瑜說「像非洲路燈」由60工人巡檢！　其實有12萬路燈待換

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▲▼韓國瑜出席網紅直播大展。（圖／記者賴君欣攝）
▲韓國瑜表示路燈只有60工人在巡。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜2日下午出席在高雄展覽館舉辦的「2019網紅直播大展」，接受主持人網紅Lala現場專訪，他提到「要把高雄全部18萬盞路燈全都換掉，路燈只有60個工人在巡，這個已經像非洲了，現在已經2019年了」，此言論也引起不少網友批評，但到底高雄路燈汰換狀態為何，高市養工處表示，目前還有12萬盞傳統路燈還在等著汰換中。

▲▼韓國瑜出席網紅直播大展。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜出席網紅直播大展。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜2日出席活動，暢談自己直播心得與政績，其中他提到要求把18萬盞路燈換掉，越快換越好，「路燈是60個工人在巡，這個已經像非洲了，現在已經2019年了，換成智慧型路燈只要用手機就能控制，不用60個工人巡」，此話一出也在網路上引起熱議。粉絲團「只是賭藍」就批「高雄像非洲？？還不感謝偉大韓導願意來開墾？？」也有人留言「草都比人高，的確有非洲叢林探險的樂趣」。

▲高雄積極推路平和換路燈 。（圖／高市工務局提供）

▲高雄積極推路平和換路燈 。（圖／高市工務局提供）

而高雄市工務局養工處說明，目前來說高雄有60位工人都有分責任區，再派巡檢人員過去，目前高雄有24萬路燈，從100年開始向中央申請將傳統路燈汰換LED燈共有12萬盞，後續還有12萬盞傳統路燈換成LED節能路燈，但因高雄財政困難，改用PFI（Private Finance Initiative，民間融資提案）計畫，將12萬盞傳統路燈換成LED節能路燈，把每年省下電費，再給付給廠商做剩下路燈經費。若把傳統路燈換LED節能路燈後，會在上頭裝設警示通報訊號，燈一旦不能亮，訊息就會傳回中心，就能及時派員去維修。

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