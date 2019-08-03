29個國家選手齊聚桃園　第4屆世界聽障保齡球賽開幕

▲台灣代表隊員進場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

運動帶來友誼，捷克、芬蘭、美國…等國家都組隊來桃園建立友誼。「2019年桃園第4屆世界聽障保齡球錦標賽」，3日於桃園舉行開幕。市長鄭文燦於典禮中以手語向各國選手致意並表示，第4屆世界聽障保齡球錦標賽3日至12日於桃園的大桃園保齡球館辦理，邀請來自29個國家、256名隊職員及選手參加，讓世界看見台灣、看見桃園。

▲市長鄭文燦於典禮中以手語向各國選手致意。▼各國隊員展現熱情。（圖／市府提供）

請繼續往下閱讀...

鄭文燦說，運動能帶來健康、自信、友誼及生命中的成就。市府曾於2015年間連續辦理世界聽障籃球錦標賽及亞太聽障運動會等兩項賽事，比賽過程中聽障選手展現各自的運動潛力，讓觀眾們感受到了無聲的精彩、選手的專注，也深刻體會到身障者運動的權利，可預期此次的保齡球錦標賽，也將為觀眾帶來精彩萬分的賽況。

▲中華民國聽障者體育運動協會秘書長趙玉平以手語致詞。▼芬蘭代表隊員開心自拍。（圖／市府提供）

而此次錦標賽於8月3日至12日在桃園舉行，主辦單位特別為各位選手規劃包括石門水庫、大溪及華泰名品城等地一日遊行程，讓大家體驗桃園的好山好水、美食及人情味，也讓更多人看見台灣、看見桃園的美好。

▲國際聽障運動總會代理主席陳康致詞。▼美國代表隊員進場。（圖／市府提供）



包括立法委員鄭寶清、桃園市議會副議長李曉鐘、市議員簡智翔、市府體育局長莊佳佳、中華民國聽障者體育運動協會秘書長趙玉平、國際聽障運動總會代理主席陳康均一同出席活動。