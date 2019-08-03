桃園參香！談郭王會面籲「一定要團結」　韓國瑜：藍軍分裂後果令人憂慮

記者沈繼昌、王亞志／桃園報導

高雄市長韓國瑜日前從國民黨內總統初選出線，將代表藍營角逐2020總統大位，他3日也北上桃園展開參香祈福的一連串行程，吸引不少韓粉到場支持，現場「韓國瑜凍蒜」呼聲不斷。韓國瑜也在上午10時54分現身龜山壽山巖，受訪時表示，郭王會面樂見其成，也呼籲藍軍一定要團結。

▲▼韓國瑜3日赴龜山壽山巖造勢。（圖／記者張榮恩攝，下同）

「韓國瑜凍蒜！韓國瑜凍蒜！」許多韓粉得知韓國瑜要到桃園參拜後，一大早便湧入龜山壽山巖等待，一見到韓國瑜抵達現場，便熱情擁上前，而韓國瑜在眾多韓粉的簇擁下，緩步走入宮廟，途中可聞不少「韓總統」的呼聲。

準備參香時，面對韓粉激動大喊「凍蒜」，只見胸前佩帶小花的韓國瑜原先表情嚴肅聞言忍不住偷笑，一抹笑意染上嘴角，隨後又重整表情，一臉莊嚴肅穆地完成接下來的參香儀式。

韓國瑜登上舞台後，見到舞台下揮舞國旗喊著「韓總統好」的韓粉，臉上笑意藏不住，接受媒體聯訪時被問及與是否會與前新北市長朱立倫合作，他回應，「我跟朱立倫市長一定會攜手合作，我們對國家、土地、未來都有憂慮」；另外針對前立法院長王金平、鴻海集團董事長郭台銘的動向，他表示，「他們憂慮台灣前途，且都是見識過大風大浪，人生經驗非常豐富的人」，2人也一再強調，藍軍團結的重要性，「（郭王）見面我樂觀其成，希望未來能團結一致」。

韓國瑜最後強調，「國民黨團結都不一定能勝利，如果藍軍分裂的話，選戰後果是非常令人憂慮的」。