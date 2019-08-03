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太忙掛小英電話？台商投資破5000億　蘇貞昌報喜讓網友暴動了

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▲蘇貞昌筆電藏亮點。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌筆電藏亮點。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌3日透過臉書報喜，分享台商回台投資破5000億的好消息，設計對白中，蘇貞昌忙著在線等待的台商，只好急著掛斷與總統蔡英文的電話。網友也發現報喜圖片中的意外驚喜，蘇貞昌用的筆電變成「iTaiwan」品牌，讓網友暴動狂問哪裡買。

蘇貞昌透過臉書報喜，「報告蔡英文總統、報告各位鄉親，台商回台投資正式突破5,000億！原本整年要達成的目標，八月就成功達標。下半年全力拚落實，讓新的廠房、新的產線、新的就業機會，帶動下半年的經濟發展和產業升級。台商回流總投資金額已達到5,047億、創造43,900就業機會，政府會繼續顧好經濟，請大家對台灣更有自信！」

設計照片中，蘇貞昌一邊跟小英講電話，眼睛還得盯著電腦處理50家在線等待的台商。蘇貞昌搞笑對總統說道，「那先這樣，還有50家台商在線等...再見掰掰~」，似乎因為太忙只好掛掉小英電話。

除了與總統的搞笑設計對白，照片裡蘇貞昌用的筆電圖案特別設定成印有台灣的「iTaiwan」圖樣，讓網友暴動留言，「請問院長你那台Taiwan NB哪間幫你做的？我想要100台」、「我也想用台灣圖案的mac」、「你的NB哪裡有賣？好台喔」、「這台NB看來很亮眼」、「太棒的好消息，BTW筆電哪裏買？」

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關鍵字：蘇貞昌,蔡英文,台商

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