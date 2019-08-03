陸禁來台自由行「怕什麼」　吳釗燮登《華盛頓時報》國際版頭

▲吳釗燮登《華盛頓時報》國際版頭版。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

外交部長吳釗燮因為中國大陸片面暫停47個城市居民來台自由行，日前在推特發文怒嗆陸方「怕什麼」，此舉讓他登上2日美國《華盛頓時報》的國際版頭版。

《華盛頓時報》（Washington Times）於8月2日刊登吳釗燮呼籲應該允許中國大陸旅客來台灣體驗民主自由的推文。此外，《華盛頓觀察報》（Washington Examiner）在8月1日也同樣引用吳釗燮推文，譴責中國大陸人民解放軍、香港警方與黑道恐嚇香港示威的民眾與公務員。

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會上月底臨時發出聲明指出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。外交部長吳釗燮隨即在推特發文怒嗆中國大陸「怕什麼」。

外交部副發言人歐江安1日在例行記者會中轉述吳釗燮說法，中國大陸旅客應該被允許來到台灣，體驗台灣的自由民主與多元文化，這些元素都是台灣人習以為常，各國旅客都應該可以來台體驗，無奈陸客卻因此沒辦法享受到台灣的民主與多元，部長覺得非常遺憾。

歐江安轉述，吳釗燮反問中國大陸當局「怕什麼」，為什麼要禁止中國大陸人民來到台灣、享受台灣的自由民主。她強調，包含外交部、陸委會及總統府三方都對這次陸方片面決定表示遺憾，不樂見看到兩岸正常的交流跟旅行，受到政治因素的干擾。