　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸禁來台自由行「怕什麼」　吳釗燮登《華盛頓時報》國際版頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳釗燮登《華盛頓時報》國際版頭版。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮登《華盛頓時報》國際版頭版。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

外交部長吳釗燮因為中國大陸片面暫停47個城市居民來台自由行，日前在推特發文怒嗆陸方「怕什麼」，此舉讓他登上2日美國《華盛頓時報》的國際版頭版。

《華盛頓時報》（Washington Times）於8月2日刊登吳釗燮呼籲應該允許中國大陸旅客來台灣體驗民主自由的推文。此外，《華盛頓觀察報》（Washington Examiner）在8月1日也同樣引用吳釗燮推文，譴責中國大陸人民解放軍、香港警方與黑道恐嚇香港示威的民眾與公務員。

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會上月底臨時發出聲明指出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。外交部長吳釗燮隨即在推特發文怒嗆中國大陸「怕什麼」。

外交部副發言人歐江安1日在例行記者會中轉述吳釗燮說法，中國大陸旅客應該被允許來到台灣，體驗台灣的自由民主與多元文化，這些元素都是台灣人習以為常，各國旅客都應該可以來台體驗，無奈陸客卻因此沒辦法享受到台灣的民主與多元，部長覺得非常遺憾。

歐江安轉述，吳釗燮反問中國大陸當局「怕什麼」，為什麼要禁止中國大陸人民來到台灣、享受台灣的自由民主。她強調，包含外交部、陸委會及總統府三方都對這次陸方片面決定表示遺憾，不樂見看到兩岸正常的交流跟旅行，受到政治因素的干擾。

ET快訊
柱緣沾黏一撮髮！22歲媽「過彎失控」撞鋼樑　1歲女嬰殞命瞬間
犀利趴唱一半　丁噹踩空摔落升降台...傷勢曝光
電費激省！達人曝一招電扇DIY　升級「冷氣爽度」兼驅蚊網驚呆
粉絲要求全滿足！36D網紅「上空用手遮點」正對車道辣照瘋傳

關鍵字：陸客,觀光,旅客,旅遊,暖冬補助,暖冬遊,蔡英文,吳釗燮,外交部,華盛頓時報

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

韓國瑜批蔡英文做得一塌糊塗　鄭文燦：廟宇祈福希望國家好

訪視花蓮查賄制暴　徐國勇：國安五法通過選舉亂象有法可管

大陸限縮自由行影響經濟　盧秀燕：地方政府只好自已想辦法

執政黨玩兩面手法？徐永明：盼卓榮泰先承諾不用公部門做政治偵防

陸禁來台自由行「怕什麼」　吳釗燮登《華盛頓時報》國際版頭

團結！林昶佐宣布退黨後首同台邱顯智　徐永明喊話「回家」

韓國瑜再創語錄「鳥有一對翅膀才能飛」　57字喊話神邏輯：帶你翱翔九霄

郭台銘、王金平今會面？　幕僚：兩人見面不需要透過旁人

謝龍介再度預言　柯文哲組黨將提30席立委：主攻新潮流選區

太忙掛小英電話？台商投資破5000億　蘇貞昌報喜讓網友暴動了

出門記得帶傘！高屏等7縣市大雨特報來了　防雷擊、強陣風

陸客團也要砍！ 姚大光：觀光產業變祭品，經濟損失上看千億

詹皇求勝欲不如前？　前騎士總管出面澄清只是擔心

他因性侵11歲小妹入獄　服刑6年遭室友私刑「頭壓馬桶嗆淹到斷氣」

「旺角再遊行」登場！估10萬人參與　部分店家提早打烊：擔心港警放催淚彈

韓國瑜批蔡英文做得一塌糊塗　鄭文燦：廟宇祈福希望國家好

彰化即將進入交通黑暗期　中央路橋6日施工請改道通行

訪視花蓮查賄制暴　徐國勇：國安五法通過選舉亂象有法可管

神扯！長輩把芋頭湯冰到變這樣...　網驚：喝下去保證去投胎

大陸限縮自由行影響經濟　盧秀燕：地方政府只好自已想辦法

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

期望的2020總統　柯文哲秒答..

董建華「反送中幕後黑手是台灣」..

柯文哲組台民黨　一張圖看這些人..

韓國瑜當總統　柯：內心很憂慮

李豔秋分析　郭台銘參選總統錯過..

表揚模範父親匾額落下　韓國瑜嚇..

被問愛情摩天輪進度　韓國瑜大暴..

宅神出面解密「國民黨最大危機」

陸軍傳遺失20枚步槍彈　十軍團..

蔡英文：歡迎港民來台生活

有一對翅膀才能飛　韓國瑜：帶你..

蔡政府清查時代力量補助　立委：..

更多熱門

相關新聞

台商投資破5000億　蘇貞昌報喜讓網友暴動了

行政院長蘇貞昌3日透過臉書報喜，分享台商回台投資破5000億的好消息，設計對白中，蘇貞昌忙著在線等待的台商，只好急著掛斷與總統蔡英文的電話。網友也發現報喜圖片中的意外驚喜，蘇貞昌用的筆電變成「iTaiwan」品牌，讓網友暴動狂問哪裡買。

遭指介入反送中　蔡英文：盼港府回應人民訴求

不怕綠營分裂　游錫堃爆：一邊一國黨應不會推總統候選人

總統府發聲明救陳菊？蔡英文：根據特勤條例規定作法

學者提「這4招」狠甩觀光寒流

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

AKIRA親自報喜！流利中文驚呆網

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面