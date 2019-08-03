時代力量批國家機器干預調查　蔡英文否認：委員發言應更謹慎

▲蔡英文。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對指經濟部秘書室發函經濟部所屬單位，要求回報包含已退黨的立委林昶佐在內，5位時代力量立委向經濟部各單位申請的補助情況，時代力量立院黨團2日召開記者會，黨團總召徐永明痛批這根本是「政治醜聞」，質疑國家機器干預清算。對此，總統蔡英文3日受訪時回應這不是事實，希望委員發言要更謹慎。

曾銘宗指出，他接獲民眾爆料，經濟部秘書室用「特急件」的方式傳真發出這篇函文，要求經濟部所屬單位提供林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌等五委員，在105年2月至今年7月間，向經濟部申請補(捐)助、委辦情況，函文中也要求，各單位必須在2日下午1時前回復，讓他質疑在黃國昌踢爆私菸案後，民進黨準備還手「大綠打小綠」。

徐永明表示，時代力量黨團的立場很清楚，就是要求經濟部把所有調查資料公布在網站上讓民眾知道，讓民眾檢視這些補助案的申請到底有沒有問題或者違反利益衝突。他質疑，到底是誰下令搜集這些資料，以及將資料搜集到之後是否另有他用，難不成晚上又會在誰的臉書上看到這些資料？

徐永明要求經濟部長沈榮津出面回應，更痛批經濟部下午的回應根本是敷衍，行政部門使用公權力調查搜集在野黨黨團的成員資料，讓他直言根本是「行政部門的政治醜聞」。

黃國昌受訪時則表示，時代力量坦蕩蕩，但是請經濟部用一體標準全面清查，果是發動國家機器來做這種特定針對性的清查，在當代的民主憲政國家當中沒有人能接受。

針對時力批評政府清算、動用國家機器干預清查，蔡英文3日受訪時回應，「這個事情我告訴各位是沒有，徐永明立委提出這些看法，應該先更進一步去了解整個實際情況，我們期待立委相關發言能有更謹慎的態度」。

蔡英文強調，時代力量的指控不是事實，希望他們對外的說法，能夠進一步查證。