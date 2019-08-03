總統府發聲明救陳菊？蔡英文：根據特勤條例規定作法

▲陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國安局長邱國正2日親上火線召開記者會，說明違法私菸案調查報告結果，總統府當日晚間發出聲明補充回應外界疑慮，其中特別強調陳菊非特勤中心指揮體系，「相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚」。面對外界質疑聲明是為了「救陳菊」，蔡英文3日受訪時回應，聲明內容是根據特勤條例規定作法。

總統府聲明表示，總統府秘書長陳菊與邱國正兩次會晤討論本案，第一次為邱局長上任第一天，另一次則是日前向總統面報調查進度，陳秘書長與邱局長都有共同決心，解決過去多頭馬車所造成的漏洞。

總統府進一步指出，國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的管理權界定不清問題，既然發生此次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，爾後回歸特勤條例宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依組織法辦理有關人事預算等一般行政庶務。

最後，總統府也強調，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚。

總統府發出聲明回應外界質疑，卻又被進一步解讀成是要「救陳菊」，蔡英文3日回應，「我們這個聲明是根據特勤條例的規定做的說法」。

至於外傳前國防部長馮世寬要接任退輔會主委，蔡英文說，等到有確定的人事後，行政院會對外公布。