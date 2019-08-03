16歲爽中7400萬頭彩！10年打回原形…英女揭慘痛經歷：政府該規定18歲才能買

▲英國女子羅傑絲（Callie Rogers）得過樂透頭獎約7千萬，竟然全數花完。（圖／翻攝自Callie Rogers Instagram、推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

連槓44期的威力彩，下週一（5日）頭獎累積金額上看16.5億元，許多人發願中獎外，難免也會在腦中構築幸運兒的生活，而英國女子羅傑絲（Callie Rogers）的10年頭獎生活或許可作為借鏡。她16歲時就中了187.5萬英鎊（約新台幣7415萬元）樂透透獎，卻在短短10年間揮霍殆盡。如今已是一般人的她說，太年輕就擁有巨富讓她被朋友騙了很多錢，還被陌生人嘲諷和毆打，所以英國政府應該提高購買彩券的年齡門檻到18歲。

綜合外電報導，現居於英國坎布里亞郡（Cumbria）的羅傑絲，16年前中了樂透頭獎後，原本想待在原來的寄宿家庭，繼續在家鄉合作社當個時薪3.6英鎊（約新台幣137元）的店員，但沒多久就決定辭去工作自立門戶，開啟了每天瘋狂享樂的派對生活，買了豪宅且到處旅行，還買了新車給新男友，到處借錢給身邊的人、遠親，甚至是朋友的朋友，「這裡借2萬英鎊，那裡借1.3萬英鎊，我從來就拿不回錢。別人要我資助買新車，我會幫忙，因為一下就被說服了。現在我才明白他們是怎樣的人，因為我太年輕了很容易被利用。」

羅傑絲說，到今天她還記得那些狐群狗黨（fake friends），為了買蘋果的一堆筆電，用她的信用卡大方刷了20萬英鎊（約新台幣761萬）。她說，和當時的男友生下2名孩子後，很快就染上毒癮，後來更被控花了25萬英鎊（約新台幣989萬元）買古柯鹼，感情也在2009年破裂，跟著失去孩子扶養權的她曾痛苦得一度輕生。

▲羅傑絲（Callie Rogers）現在是一位辛苦養育孩子的單親媽媽。（圖／翻攝自Callie Rogers Instagram）

為了增加自信，羅傑絲花了1.7萬英鎊（約新台幣65萬元）隆乳，隨後和消防員潘尼（Paul Penney）交往，和他生下2名子女，現在分別是3歲的女兒，以及患有腦性麻痺（cerebral palsy）的7歲兒子布萊克（Blake）。布萊克因生產過程缺氧導致腦性麻痺，無法正常走路、說話和進食。

羅傑絲7年前把約3萬英鎊（約新台幣114萬元）的最後一筆錢拿去繳房子頭期款，雖然現在房子已成為了前男友潘尼的名下財產，但她覺得這筆錢是給子女的投資，所以還算花得值得。

如今羅傑絲的年薪只有1.2萬英鎊（約新台幣46萬元），住在月租500英鎊（約新台幣1.9萬元）的公寓中，但她說這已比從前地獄般的生活還要快樂，遺憾的是未能留下一筆錢給布萊克當醫療費用。