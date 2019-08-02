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他的勞力士也敢搶！4蒙面屁孩囂張行搶　慘被MMA搏擊手打跑

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他的勞力士也敢搶！4蒙面少年囂張行搶　慘被MMA搏擊手打跑。（圖／翻攝自Facebook／Raf Filiz）

▲男子大白天走在路上，竟然有屁孩敢搶他的勞力士。（圖／翻攝自Facebook／Raf Filiz

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦街頭近來發生一起搶案，4名蒙面少年想要搶劫男子手上戴著價值11,000英鎊（約台幣41萬元）的勞力士手錶，沒想到對方竟然是MMA綜合格鬥前任搏擊手菲利茲(Raf Filiz)，結果反被狼狽打跑。

事件上月30日下午14時發生在倫敦郊區卡克福斯特斯(Cockfosters)，菲利茲與2名兒子艾倫(Aaron)與凱(Kai)從咖啡店出來正要走向車子時，突然遭4名蒙面少年襲擊，他表示，「一開始我還沒反應過來，以為是兒子們在鬧我，然後我感覺到另一雙手拉著我的手腕不讓我走，回頭看到蒙面少年，發現這並不是在開玩笑。」

菲利茲被擊倒後發現，兇徒的目標是他手上的勞力士，「我試圖很快再站起來，以及注意自己的手腕，其中一個少年踢我胸口，我一直很擔心兒子們的情況，後來又來了另一個人攻擊我臉部」，幸好很快就成功反擊，一下子就被把對方打跑。

從事發影片可看到，4名少年後來乘坐一台白色鈴木轎車逃跑，目前仍然在逃中，菲利茲當時為了顧兒子安全，所以沒有追上去逮捕對方，大白天居然會遇到搶案，他痛心表示，「我們處在一個無法無天的社會」，有鑑於倫敦近來街頭搶案頻傳，後來就帶著兒子去接受防身訓練。案件警方目前仍在調查中。

When they try to mug you in front of your kids in Cockfosters

Raf Filiz 發佈於 2019年7月30日 星期二
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關鍵字：勞力士,手錶,Raf Filiz,MMA,格鬥家,倫敦,英國

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