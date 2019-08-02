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控12男輪流性侵！1張自拍照逆轉案情　少女自願「多P性派對」嬌喊：把門關上

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▲▼英國女控訴遭12名以色列男性侵，案情逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女控訴遭12名以色列男性侵，但真相曝光案情大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

 記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名19歲少女控訴，她日前到賽普勒斯阿依納帕（Ayia Napa）旅遊，卻遭到12名以色列男子輪流性侵，不料，其中一名18歲男子曝光自拍照，戳破少女謊言，原來這一切都是少女自願的多P性派對。

綜合外媒報導，少女指控，當晚她喝酒玩樂，答應與其中2名少年發生性關係，沒想到中途少年朋友闖入房內，遭到一共12人輪流性侵，更被拍下性愛過程影片威脅。警方一聽，隨後逮捕了被指控的少年們。

不過12人中有5人在調查後獲釋，並公開當晚真相，少女完全是自願發生多重性關係，不僅影片中毫無抵抗、求救，還一度要其他人「把門關上」，顯然不是遭受性侵的反應。

最新進度則是一名18歲少年哥拉布（Yona Golub）公開照片，他同樣也被指控性侵少女，不過他提供警方一張自拍照，原來在少女聲稱被性侵的當下，他正和女友躺在床上睡覺，女友的自拍也正好證明了他的清白，同時戳破少女謊言

真相大白後，少女才坦承是因為被拍下影片流傳，惱羞成怒才會提出告訴，雖然是自願發生性關係，但整起事件「她仍然是個受害者」，不過目前已經撤銷性侵告訴。只是少女恐怕還要面對公開惡作劇的指控，若罪名成立，最高會被關在賽普勒斯監獄一年。

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關鍵字：英國,Ayia Napa,性侵,輪姦,以色列,自拍照,影片

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