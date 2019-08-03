聽障女「手機打字」點無糖珍奶！怨店員臭臉　回家一吸驚覺遭惡整：太甜了

▲聽障女網友指控店員態度不佳，還調甜度惡整她。（圖／經變色裁切／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

林口一名聽障女網友2日外帶無糖手搖飲，但因為聽障緣故，只能用手機打字點單，卻被臭臉對待。當下女網友雖然不舒服，但也沒多說什麼，不料回家一喝飲料竟發現超甜，讓她不禁懷疑自己遭店員歧視欺負。文章一出，網友看法兩極，引發熱議。

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」發文表示，她2日到某知名手搖飲消費，但因為聽障，當下用手機打字點了無糖珍珠奶茶、半糖檸檬多多。沒想到店員看完手機臉很臭，不僅搖頭嘆氣，結帳時也沒說謝謝。

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原PO說，當下她內心很不舒服，但也沒說什麼，不料回到家一喝飲料竟發現實在太甜，「你們是故意嗎？看不起我聽障嗎？我聽不到是我的錯嗎？」

▲原PO懷疑自己遭惡整，上網抒發心情。（圖／爆怨公社）

許多網友看完後，紛紛留言表示，「支持客訴」、「可能她們文盲不認識字」、「職業道德真的很差」、「你聽障沒錯，不用跟腦殘計較」、「沒同理心的店員」、「現在很多服務業都一副愛做不做的樣子」、「 我拿1元來去消費，幫你報仇，讓他們點到手軟」。

不過，也有人持不同看法，「我覺得你想太多了」、「對方應該是不知道你聽障，不是故意的，別放在心上」、「這家飲料本來就很甜，而且珍珠、多多本身也有糖度」、「可能她太忙才沒笑，忘記說謝謝」、「有時候感受是主觀的，若你越在意自己是聽障，就越容易誤解別人的態度」。

其中，有網友認出照片中的店家，「這間我有去過，這家態度我真的不行，一次就謝謝了」，還有不少人力挺原PO，「就算不是聽障生，打字點飲料又怎樣嗎？誰沒事會打字，直覺也知道客人一定有身體問題，態度差就是差，幹嘛幫他們找藉口」掀起論戰。

▼網友反應兩極，但大多數人都留言鼓勵原PO。（圖／爆怨公社）