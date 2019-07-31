影／誰發明珍珠奶茶？春水堂、翰林茶館互告10年　法院判決出爐了

記者柯振中／綜合報導

珍珠奶茶堪稱台灣之光，甚至紅到國外去。不過，究竟是誰發明了珍珠奶茶？台中春水堂與台南翰林茶館為了這個問題，爭了10年之久，雙方各執一詞，甚至還告上法院。最後，法院判決結果出爐了。

▲誰發明了珍珠奶茶，法院判決出爐了。（示意圖／記者許力方攝）



春水堂的創辦人指出，自己1983年在台中四維街開設飲料店，1987年，當時擔任店長的林秀慧將粉圓加入奶茶中，意外做出了現在的「珍珠奶茶」；不過，翰林茶館創辦人則說，自己1986年在台南開店後，看見菜市場內的粉圓，想拿來與奶茶相配，經過多次嘗試，成功將粉圓與奶茶融合，又因為當時的粉圓潔白剔透，才命名為珍珠奶茶。

對於誰是珍奶的發明家，春水堂創辦人女兒表示，自己的父親年近70歲，早就看淡了這個問題；不過，她提到，這位發明珍珠奶茶的員工，目前已成為春水堂產品部的總監。

▼春水堂與翰林茶館為了「誰發明珍珠奶茶」爭執了10年之久。（圖／記者許力方攝）



對此，翰林茶館開發部經理黃政賢則說，能讓珍珠奶茶風靡世界，是誰發明的早已不重要，這樣的結果是大家所樂見的。

會不會在意誰是創始者？消費者說明，購買意願主要受到口味、交通因素影響，是誰發明的完全不在購買時的考慮範圍內。

雖然翰林茶館與春水堂為此打了10年的官司，但法院最後認定，珍珠奶茶是新型飲料，而非專利產品，任何人、店家都能夠進行調製，沒有必要爭「誰是始祖」。