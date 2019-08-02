霸王餐狂男！新莊、泰山店家嚇到挫著等　警拘提還妄想落跑住院

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊、泰山地區日前出現一名專吃霸王餐的謝姓男子，多次在飲食商家吃完東西耍賴不付帳，多次遭商家報案、相互通報，但謝男毫無悔過之心，仍一再犯案，林口警方獲報後1日前往其住家將他拘提到案，他跟家屬還一度想藉由診斷證明去住院規避查緝，最終仍狼狽就逮，警方同時建請檢察官聲請羈押，避免其再犯。

▲霸王餐狂男讓泰山一帶店家挫著等，警方強勢出擊將他拘提到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



26歲的謝姓男子屢次在商家專吃霸王餐，過去還有搭乘霸王車的紀錄，過去就被林口警方多次函送地檢署偵辦，但謝男卻沒有想要停止惡行，上個月就在新莊、泰山一帶至少吃了6間餐廳的霸王餐，被害店家上地方性社團PO文提醒，造成商家間人心惶惶。

林口警方為了避免無辜商家、民眾持續受害，決定主動出擊經過縝密蒐集相關不法事證、埋伏追蹤，報請新北地檢署指揮拘提，正當林口警方持拘票前往拘提時，謝嫌與其家屬竟想經由醫院開立診斷證明書去住院治療、企圖規避警方查緝逮捕，幸好警方早一步事前嚴密蒐證規劃，謝嫌最後仍慌張就逮，鑒於謝嫌仍有高度再犯可能，警方同時也建請檢察官聲請預防性羈押。

▼警方建請檢察官聲請預防性羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

