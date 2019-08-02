快訊／「大雷雨彈」炸中彰投！15縣市豪大雨警戒　氣象局示警：嚴防淹水

▲「大雷雨彈」炸中彰投！15縣市豪大雨警戒。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續針對15縣市發布「豪大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，2日南部地區局部大雨或豪雨發生的機率，台中至嘉義、南投及台東地區，桃園至苗栗及宜花山區有局部大雨發生機率。另外，晚間6時02分針對台中、彰化、南投發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時止。

【19:40更新】氣象局晚間7時25分持續發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛，2日高雄地區已有豪雨發生，入夜後台中以南、南投及台東地區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

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氣象局指出，2日晚間6時2分持續至7時0分，中彰投3地區慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。示警區域包括：台中市（中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、潭子區、新社區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區）；彰化縣（芬園鄉；南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉）。

▲午後對流雲系發展旺盛，全台15縣市豪雨特報。



【大雨】區域：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

【豪雨】區域：台南市、高雄市、屏東縣。

氣象局表示，2日環境仍吹著東南風，天氣與昨天類似，恆春半島及花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，中午後降雨訊號偏強，中南部地區有局部豪雨，提醒民眾注意短時強降雨、雷擊、強陣風甚至冰雹等現象；北部山區和台東地區也有局部大雨發生。