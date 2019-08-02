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「曼哈頓懸日」連6天再降台北城　最美搶拍時間、地點一次看

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▲▼忠孝西路「懸日」美景。（圖／愛心夢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）※圖說請做超連結：https://www.facebook.com/Love.Heart.Dream.Blog

▲忠孝西路「懸日」美景。（圖／愛心夢授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者胡順惠／台北報導

還記得5月「懸日」降臨台北城時，許多攝影高手齊聚忠孝西路天橋、峨眉街的盛況，現在絕美懸日又要來了，上次錯過的人快拿出筆記記下來，這次可別再錯過！氣象局指出，從8月8日到8月13日於台北市峨眉街（西寧南路以西）與忠孝東、西路（新生高架以西）等路段，都可觀賞到懸日美景。

▲▼5月4日，台北峨眉街，民眾搶拍懸日。（圖／記者胡順惠攝）

請繼續往下閱讀...

▲許多民眾5月份時齊聚峨眉街，搶拍懸日。（圖／記者胡順惠攝）

忠孝東西路懸日出現時間

8/11 18：00~18：20

8/12 18：03~18：23

8/13 18：05~18：25

峨眉街懸日出現時間

8/8 18：02~18：22

8/9 18：04~18：24

8/10 18：17~18：27

中央氣象局表示，夕陽每日預報區間的中位時間到達街心位置，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼；民眾在街道觀賞懸日時，更要注意交通秩序的維持及自身的交通安全。

為了收集更多懸日觀測資料，氣象局將舉辦打卡報懸日活動，民眾只要打卡有機會得到獎金，活動辦法詳見氣象局首頁跑馬燈資訊。除了懸日，氣象局也宣布英仙座流星雨今年度的持續時間為即日起到24日，這段期間入夜後到日出前，在無雲遮蔽的天區，都有看到流星的可能性。

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關鍵字：懸日,曼哈頓懸日,忠孝東西路,峨眉街,氣象局,氣象雲

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