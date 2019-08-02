午後雨彈來襲！桃園以南15縣市大雨特報　高雄「大雷雨警戒」

▲下雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局12時30分針對15個縣市發布大雨特報，氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今（2日）天台中以南地區、桃園至苗栗及東半區山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外，氣象局12時50分發布針對高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分止。

雷雨示警區域

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區

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大雨特報

桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣



▲大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，今天環境仍吹著東南風，天氣與1日類似，恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，午後降雨訊號偏強，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風甚至冰雹等現象。

氣溫方面，各地高溫約31-35度，其中大台北地區及桃園有36度左右高溫發生的機率，氣象局也針對台北市、新北市、桃園市發佈高溫橙色36燈號，代表台北市、新北市盆地，桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

另外，今年第8號颱風「范斯高」（FRANCISCO，美國男子名）今天上午生成，但對台灣暫時沒有影響。「范斯高」未來將先往西北方向移動，再往西北西，會經過日本南邊九州，到6日將影響日本。

▲颱風「范斯高」往日本移動。（圖／氣象局）