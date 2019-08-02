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大雷雨襲高雄！淹水高度「直逼車牌」…韓國瑜火速召開防災會

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▲▼0802水災_鹽埕區 。（圖／翻攝高雄點臉書）

▲鹽埕區也傳出淹水災情。（圖／翻攝高雄點臉書）

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄719水災補助才剛核發，八月份馬上又遭雨彈襲擊！1、2日連續兩天都下起大雷雨，而高雄市長韓國瑜2日下午才到小港出席活動，沒想到前腳剛離開，小港區漢民路段立刻出現淹水情形，民眾站在水裡、看著積水一路淹過腳踝，相當無奈。鹽埕區的淹水高度也幾乎「逼近車牌」，看得居民心驚膽顫！

▲▼高雄小港漢民路段出現淹水災情。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄小港漢民路段出現淹水災情。（圖／記者吳奕靖攝）

氣象局2日針對高雄發布大雷雨特報，有好幾處時雨量都突破60mm，而市長韓國瑜下午才到小港出席活動，沒想到前腳剛走，小港漢民路就開始出現積水，《ETtoday新聞雲》記者直擊有民眾戴著安全帽、雙腳泡在水裡，水已經一路淹過腳踝，民眾似乎也因為淹水無法騎車，只能站在路中等雨停。一旁停在路邊的汽車，也被淹到半個輪胎高。

另外，鹽埕區同樣傳出淹水災情，只見原本的馬路變成「一片汪洋」，停在路邊的汽機車通通泡在水裡，淹水高度幾乎「逼近車牌」，看得民眾心驚膽顫。韓國瑜除了用Line群組提醒民眾小心大雷雨示警區域，高市府也緊急開設二級應變中心，韓國瑜將在傍晚6點30分，親自坐鎮豪雨防災應變會議。

▲▼0802水災_鹽埕區 。（圖／翻攝高雄點臉書）

▲鹽埕區也傳出淹水災情。（圖／翻攝高雄點臉書）

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關鍵字：高雄,大雨,719水災,淹水,小港,韓國瑜,防災,鹽埕區

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