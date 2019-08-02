高雄鼓山中午暴雨！元亨寺旁邊坡「泥漿瀑布狂瀉」　路面遭黃水淹沒

▲高雄鼓山2日中午降下暴雨，路面被濁黃泥流淹沒，就連手推車都被沖倒。（圖／地方中心翻攝）

記者李唯甄、莊智勝／高雄報導

受到午後對流雲系發展旺盛影響，高雄2日自中午12時許下起滂沱大雨，位於鼓山的元亨寺附近還出現土石泥流，滾滾泥漿不斷傾瀉而下，場面相當驚悚。鼓山二路 、興隆路附近路面也被泥流淹沒，當地住戶急忙拿出掃把掃水，直呼「雨真的又大又急！」

監視器畫面拍下，中午12時大雨傾瀉而下，濁黃的泥流也隨著暴起淹沒路面，就連放在住家門口的手推車都被沖倒。當地住戶指出，雨勢最大的時間就坐落在12點前後，路旁低窪處滿是泥水，只好趕快降下鐵門、拿出掃把掃水，以免住家內部遭到水勢波及，一旁的緩坡還有落石被沖下，場面真的相當駭人。

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▲民眾急忙拉下鐵門、外出掃水，避免住家遭到波及。（圖／地方中心翻攝）

對此，高雄市府水利局指出，萬壽橋下方泥水沖刷並非是土石流潛勢溪流，純粹因強降雨造成雨水夾帶泥砂而下，在河道内流動，因雨量過大導致部分水流沖到馬路上，此水量仍屬於正常水流沖蝕狀況，並非土石流現象，施工單位亦立即派員清掃，維持車輛正常通行。

水利局表示，因107年連續豪雨造成萬壽橋損壞，連帶下游護岸也有受損的情形，萬壽橋雖已修復完成，另為確保萬壽橋下游邊坡及護岸安全，水利局於該位置進行「鼓山區萬壽橋下復建工程」預計今年10月下旬完工，除可對坡面加強保護，亦可以提高排水效率及邊坡的穩定性。

▲元亨寺附近邊坡有滾滾「泥漿瀑布」傾瀉而下。（圖／地方中心翻攝）