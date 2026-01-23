基隆惡火牆壁疑藏「隱形電流」　消防小隊長觸電抽筋

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生火災，造成2人死亡。消防局火調科昨日（22日）前往現場堪驗，發現雖然斷電超過10小時，但2樓民宅牆壁竟然仍有90伏特殘餘電壓。而在搜救過程中，安樂分隊小隊長楊祥義曾觸電，導致雙腳抽筋、麻痺，被其他同仁抬上擔架送醫。

▲火災發生當下，可見門後火勢猛烈。（圖／記者郭世賢攝，下同。）

回顧案件經過，台北生活家社區21日深夜發生火災，由於現場屋內堆滿大量雜物，導致救援困難，34歲羅姓女子遭雜物壓住受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進入火場救援，並將自己的氧氣面罩摘下來給羅女使用，不料隨後濃煙加劇，2人均失去意識，等到其他消防同仁尋獲時，2人都已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

此外，在詹能傑被尋獲之前，安樂分隊小隊長楊祥義在搜救過程中曾觸電，他表示，事發當下沒有昏厥，大約15分鐘之後才出現雙腳抽筋、麻痺等情況，一度無法站立，最後由同仁幫忙抬上擔架並送醫治療，目前已無大礙。

▲火災現場屋內的畫面。

牆壁帶90伏特殘餘電壓 原因未解

消防局火調科人員22日前往現場進行堪驗，發現2樓民宅的牆壁仍測得出90伏特殘餘電壓，但台電在事發當下接獲通報已立刻斷電，堪驗時距離斷電也已經超過10小時，懷疑有可能是內部線路燒熔短路，或者大樓共用線路發生問題，導致牆壁變成帶電體，形成「隱形電流」。

台電基隆區營業處也證實，21日晚間接獲通報後，台電人員隨即聽從指揮官指示協助現場斷電，周邊住家也受到影響，直到22日清晨才陸續復電，目前尚不清楚為何會有不明電流。詳細原因仍有待相關單位進一步調查釐清。