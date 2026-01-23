詹能傑彌補2年前遺憾：不想再錯過一條生命　選擇3進火場殉職

記者葉國吏／綜合報導

基隆市消防局小隊長詹能傑22日殉職，震撼社會。回顧他過往的救援歷程與心路軌跡，外界逐漸理解，那一刻的選擇，早已藏在他心底多年，成為消防員最沉重也最溫柔的告別。

▲小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

遺憾累積成信念 火場瞬間的生命抉擇

基隆市消防局小隊長詹能傑殉職，影評人彌勒熊回顧，兩年前詹在一次事故急救中未能救回新生兒，深受打擊，或許正是那段無法釋懷的遺憾，形塑了他這次義無反顧的行動。

彌勒熊指出，詹能傑曾在2024年2月26日深夜於社群寫下內心獨白，描述自己在急救現場拼到最後，卻仍眼睜睜看著生命逝去。那份痛苦長留心中，也讓人推測，當兩年後再度面臨生死交關，他選擇把面罩讓給受困者，並非失誤，而是本能。

▲詹能傑為了救援受困民眾，最終不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

不是失誤而是告別 制度與榮譽的補償

「別再用冷冰冰的理性檢討他。」彌勒熊強調，對詹能傑而言，那一刻是一種補償，是對過往無力挽回生命的深層回應，也是消防員最柔軟的告別方式。

家屬22日前往事故現場招魂，消防署長蕭煥章對家屬致歉，表示詹的犧牲是整個消防體系的重大傷痛，將協助申請入祀忠烈祠並追贈職務。他也承諾，詹留下的九歲孩子，相關照顧制度將一路支持到大學畢業。

▲義消盧彥宏逃出火場時趴地大口喘氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

鐵漢的救災人生 家人與同袍的不捨

消防局形容詹能傑是「行動派、真性情的硬漢」。警專二十三期畢業、投入消防工作近二十年，曾參與多起重大災難救援，從國道崩塌、空難到列車事故與地震搜救，總是第一線完成任務。他與妻子育有一女，社群上常見溫馨家庭照，如今家屬對未來充滿迷惘。

詹的胞弟詹庭豪是桃園市消防隊員，兄弟名字寄託父母期許。二○二四年颱風期間，詹能傑支援救災時曾遭網路酸民質疑，當時獲分隊長力挺，如今殉職更令人鼻酸。女藝人白馨儒（曾任基隆義消婦宣成員）感嘆，消防員每次出勤，都是用生命和風險對賭，這樣的代價，社會不該遺忘。

▼詹能傑2年前發文。（圖／翻攝臉書）