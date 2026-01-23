詹能傑小隊長「英雄生命年表」回顧：別用冷冰冰的理性檢討他

記者葉國吏／綜合報導

基隆市消防局小隊長詹能傑22日殉職，震撼社會。回顧他過往的救援歷程與心路軌跡，外界逐漸理解，那一刻的選擇，早已藏在他心底多年，成為消防員最沉重也最溫柔的告別。影評人彌勒熊也在臉書整理詹能傑的「英雄生命年表」，引起網友討論。

▲小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

遺憾累積成信念 火場瞬間的生命抉擇

基隆市消防局小隊長詹能傑殉職，影評人彌勒熊回顧，兩年前詹在一次事故急救中未能救回新生兒，深受打擊，或許正是那段無法釋懷的遺憾，形塑了他這次義無反顧的行動。

彌勒熊指出，詹能傑曾在2024年2月26日深夜於社群寫下內心獨白，描述自己在急救現場拼到最後，卻仍眼睜睜看著生命逝去。那份痛苦長留心中，也讓人推測，當兩年後再度面臨生死交關，他選擇把面罩讓給受困者，並非失誤，而是本能。

▲詹能傑小隊長英雄生命年表。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

詹能傑英雄生命年表回顧 「別用冷冰冰的理性檢討他」

「別再用冷冰冰的理性檢討他。」彌勒熊強調，對詹能傑而言，那一刻是一種補償，是對過往無力挽回生命的深層回應，也是消防員最柔軟的告別方式。文末彌勒熊也整理出詹能傑小隊長的英雄生命年表，讓許多網友留言悼念英勇的小隊長，詹能傑。