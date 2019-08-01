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柯文哲市府開組黨記者會　綠黨告發公器私用！學姊也難逃

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▲▼柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲1日上午，在台北市政府11樓吳三連廳，召開記者會，正式宣布籌組「台灣民眾黨」。對此，綠黨晚間發布聲明表示，此舉已涉嫌違反「公務人員行政中立法」及「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業」相關規定，綠黨將向台北市政府人事、政風處告發，並依相關規定法辦。

綠黨表示，針對柯文哲於台北市政府11F「吳三連廳」召開記者會說明「台灣民眾黨」黨務，已涉嫌違反「公務人員行政中立法」及「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業」相關規定，綠黨將向台北市政府人事、政風處告發，並依相關規定法辦。

綠黨提出三點說明，第一，「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明」規定，「吳三連廳」之使用「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動」，且「公務人員行政中立法」第9條第1款明定，禁止動用行政資源作為政黨之宣傳，柯文哲作為執政者，已公然違反相關之規定。

第二，「公務人員行政中立法」第9條同時明定，公務人員（含機要人員）於上班時間禁止從事政治活動或行為，台北市政府秘書處媒體事務組組員黃瀞瑩（機要人員）協助召開政黨記者會，已違反相關規定。第三，柯文哲市長公器私用，違反相關規定情形明確，就以上違法部分，本黨將向台北市政府府人事、政風處告發。

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關鍵字：綠黨,柯文哲,學姊,黃瀞瑩,台灣民眾黨

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