柯文哲市府開組黨記者會　陳水扁批：違背「黨政分際」

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲1日上午，在台北市政府11樓吳三連廳，召開記者會，正式宣布籌組「台灣民眾黨」。對此，前總統陳水扁痛批，主持人也是市府官員，嚴重違背「黨政分際」。

陳水扁1日在臉書表示，柯文哲說民主自由、法治人權是台灣價值，卻在上班時間，在市政府市長室對面的吳三連廳舉行組黨記者會，主持人也是市府官員，嚴重違背「黨政分際」，這是否就是柯文哲在記者會所說，「台灣從來就不是一個法治的國家，所以常常出現：法律是給人民參考用的，不是讓人民遵守的」，因此，柯文哲也可以「黨政不分」？

陳水扁指出，柯文哲在記者會緬懷「過去在國民黨一黨專政時代，台灣的經濟還可以維持一定的發展，因為當時還有李國鼎、趙耀東、孫運璿等技術官僚，他們都能在政治上發揮他們的能力、效果」，請問柯文哲是要把台灣再帶回「過去國民黨一黨專政時代」？

陳水扁還說，柯文哲心腹、市府顧問蔡璧如透露「落跑市長」這4個字就是柯文哲遲遲未表態參選2020總統的最大心魔，又說「柯是一個很特別的人，如果柯要參選就不會組黨，但如果不參選，為了延續白色力量，就會考慮組黨」，但他打死也不信，他認為柯文哲一定參選2020總統，組黨後更會參選，「『落跑市長』不差一個！」