宣布組台民黨！蔣渭水後代怒「別吃我阿祖豆腐」　柯文哲回應了

記者柯沛辰／台北報導

台北市長柯文哲宣布自組「台灣民眾黨」，沿用台灣民主運動先驅蔣渭水所籌創的黨派名稱，不料此舉引發蔣渭水後代不滿，更怒斥「不要再來吃我阿祖豆腐了」。對此，柯文哲回應，台灣民眾黨不是蔣渭水一人專有，蔣渭水也不是任何一個後人所專有，因為歷史是眾人去貢獻，也由眾人所承擔、記憶。

蔣渭水外曾孫女鍾法藍7月31日深夜在臉書抒發心情，「本日最震怒！柯文哲去死，賤人！不要再來吃我阿祖豆腐了，蔣渭水才不屑你這種貨色！」不久後，蔣渭水姪孫女蔣理容也發文，指柯文哲往自己臉上貼金，可能暴露他和蔣渭水天差地遠，但也或許他真能如蔣渭水，在台灣人受到殖民統治壓迫時身先士卒、犧牲奉獻，這是檢視其中心思想的好機會。

▲柯文哲1日出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲1日回應，台灣民眾黨不是蔣渭水一個人專有，蔣渭水也不是任何一個後人所專有的，事實上歷史是眾人去貢獻的，也由眾人去承擔，最後由眾人來記憶。他認為，台灣民眾黨有他的歷史意義，但它也有新時代的意義，「對我來講，好像我們在完成蔣渭水90年前沒有完成的任務，台灣新文化運動。」

日治時期1927年7月10日，台灣人在日本統治下成立第一個政黨「臺灣民眾黨」，以蔣渭水、林獻堂為領袖，最早仿效中國國民黨黨旗「上青下紅中央白日」，後來改仿中華民國國旗的三星黨旗，其中3顆星星分別代表「確立民本政治、建設合理的經濟組織、改廢社會之缺陷」等三大黨綱。

據了解，鍾法藍的祖母是蔣渭水養女蔣碧玉，祖父則是基隆中學校長鍾浩東，但鍾浩東不滿戰後國民黨政權貪污腐敗，在二二八事件後加入中國共產黨，希望組織臺灣群眾推翻國民黨政權，不料因《光明報》事件被捕，最後在1950年白色恐怖期間遭國民黨政府槍決。不過，促轉會2018年10月為其平反，正式撤銷鍾浩東意圖顛覆政府等罪名。

▼日治時期台灣民眾黨黨員。（圖／翻攝自維基百科）

▼台灣民眾黨（日治時期）黨旗。（圖／翻攝自維基百科）