批柯文哲「組黨只要經紀部門」　連勝文429字告白：祝柯能咬住民進黨

▲連勝文酸柯文哲，組黨只需要「經紀部門」。（圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲7月31日傳出組黨消息，引發外界議論。對此，國民黨中央委員連勝文1日以429字表示，柯文哲為台北市創造許多「爛攤子」，是個被醫學、政治耽誤的黑色喜劇演員，組黨不需要組織部門，只需要「經紀部門」，「我真心祝福老柯，能成功咬住民進黨，用他的無厘頭，敲碎民進黨的大『菜』頭！」

連勝文1日晚間在FB上指出，經過5年觀察後，他對柯文哲有了一項評價，「就是他是一個被醫學及政治所耽誤的天生黑色喜劇演員！」連勝文說，不曉得柯文哲這次組黨的想法，是不是受到烏克蘭喜劇演員當選總統的啟示。

連勝文說到，柯文哲組的政黨應該不需要組織部門，但需要經紀部門，利用網紅經濟的操作模式，替自己推出的立委候選人造勢，在維持黨主席個人風格的同時，利用網路直播「打賞」的方式，籌措政黨經費，「如此一來也不用被批評，一天到晚蹭著有錢人，甚至設局向富豪吸金賺取政黨奶水錢。」

▼連勝文說，柯文哲能夠利用網紅「打賞」的模式，籌措政黨經費。（圖／記者李毓康攝）



連勝文說到，柯文哲向來「說的比做的多」，又不甘寂寞，強烈希望得到注目，所以才有了「語不驚人死不休」的風格，「他說自己是外科醫生，但根據他台大前後期的同僚所述，印象中極少看到他真的拿手術刀；而他擔任台北市長，更可以說是「足跡所至，一片哀嚎」，為台北市創造了不曉得多少的爛攤子！」

連勝文酸柯，儘管如此，柯文哲還是替苦悶的台灣人民創造許多笑料，「且不管你對他的笑容中帶著鄙視或欣賞，他絕對都比民進黨這種吃香喝辣、坐地分贓的貪婪嘴臉要好一些，因此我真心祝福老柯，能成功咬住民進黨，用他的無厘頭，敲碎民進黨的大『菜』頭！」