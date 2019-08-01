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柯文哲組黨　陳水扁：一定選總統！落跑市長不差一個

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▲▼柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選競爭激烈，藍綠候選人底定，而一直未表態是否參選2020總統大選的台北市長柯文哲，在7月31日傳出組黨，黨名是使用已故民運先驅蔣渭水創的「台灣民眾黨」，而宣布組黨時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲本人也是8月6日生，組黨目的是致敬蔣渭水。柯文哲8月1日也召開記者會，宣布組黨事宜。對此，前總統陳水扁痛批，柯文哲利用上班時間召開記者會是違背「黨政分際」，之後一定選總統，「落跑市長不差一個」。

陳水扁在臉書表示，柯文哲是醫生，不能因為蔣渭水也是醫生，又是同日生，就把「台灣新文化運動之父」蔣渭水在92年前所創立的台灣人第一個政黨「台灣民眾黨」拿來私用；柯文哲在組黨記者會致詞時說，2014年參選台北市長時，就提出一個口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，做的卻是踐踏台灣文化也從台北開始？柯文哲不尊重台灣歷史文化的公共財，政治凌駕文化，將台灣人第一個政黨黨名剽竊為自己的政治用途，難怪蔣渭水後代會群起而攻之。

▲▼蔣渭水。（圖／翻攝自蔣渭水文化基金會官網）

▲蔣渭水。（圖／翻攝自蔣渭水文化基金會官網）

陳水扁指出，柯文哲口說民主自由、法治人權是台灣價值，卻在上班時間，在市政府市長室對面的吳三連廳舉行組黨記者會，主持人也是市府官員，嚴重違背「黨政分際」，這是否就是柯文哲在記者會說的「台灣從來就不是一個法治的國家，所以常常出現：法律是給人民參考用的，不是讓人民遵守的」，所以柯文哲也可「黨政不分」？

陳水扁痛批，柯文哲在記者會竟然在緬懷「過去在國民黨一黨專政時代，台灣的經濟還可以維持一定的發展，因為當時還有李國鼎、趙耀東、孫運璿等技術官僚，他們都能在政治上發揮他們的能力、效果」，請問柯文哲是要把台灣再帶回「過去國民黨一黨專政時代」？

陳水扁提到，柯文哲心腹、市府顧問蔡璧如透露「落跑市長」這4個字就是柯文哲遲遲未表態參選2020總統的最大心魔，又說「柯是一個很特別的人，如果柯要參選就不會組黨，但如果不參選，為了延續白色力量，就會考慮組黨」，不過「阿扁打死也不信」，因為柯文哲一定參選2020總統，組黨後更會參選，「落跑市長不差一個」。

▲▼台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

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