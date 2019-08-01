衝安親班管教女童！畫面曝光引撻伐　阿公難過喊冤：不想孫女成偷車賊

▲阿公當天衝入安親班內管教孫女，整段過程全被一旁民眾拍下。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一處補習班門口日前爆發虐童疑雲，有民眾持手機拍下，阿公手持棍棒作勢要毆打女童，嚇得女童頻頻哭喊，還跑進安親班內躲避。在畫面曝光後，阿公也現身喊冤，表示自己並未虐待孫女，是孫女多次偷牽腳踏車，怎麼講也講不聽，當天才會心急管教。

畫面中，阿公手持長長的棍棒在安親班前厲聲斥責孫女，女童見狀嚇得連忙揮手跑進室內躲避，但阿公怒氣沖沖追上前，還伸手在孫女臉上打了幾下，整段畫面全被路旁民眾拍下，並上傳到臉書怒轟管教過當、有虐童疑慮。

在影片於網路上瘋傳後，安親班老師也急忙澄清，表示畫面中的女童就讀小學三年級，因與一般孩童比較不一樣，且行為偏差，時常偷騎他人腳踏車；7月31日上午9時許，老師發現女童又偷騎車，因此急忙連絡阿公到場，希望他能帶著孫女將腳踏車牽回原處停放。

但由於女童7月中才因偷牽腳踏車而遭到失主報警，警方還找上門進行筆錄，此次事隔半個月女童又再犯，阿公獲悉後才會因此抓狂、憤而管教女童。安親班老師也透露，阿公每天都會接送孫女上下課，祖孫倆感情相當要好，並無虐待情形。

阿公在得知管教過程遭人拍下PO網後也感到相當無奈、難過，表示孫女平常就愛亂牽腳踏車到處騎，「我沒有打她，我只是嚇她而已哪裡有打她，我不照顧她，誰要來照顧？」阿公坦言，孫女確實比較特別，且又因隔代教養，造成管教困難，不想讓孫女養成習慣、成了偷車慣犯，31日當天也帶著她前往高醫求診，盼能矯正孫女的偏差行為。

▼女童因多次偷牽腳踏車，7月中才有警察找上門，事隔短短2周又再犯，阿公才會因此動怒。（圖／東森新聞）