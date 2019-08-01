數學教法不同！兒嗆媽「真的有讀書嗎」秒被丟安親班　家長爆共鳴：一直改

▲ 數學讓許多家長崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

學校的教學方法不停更改，和家長們小時候所學的都不一樣了。一名女網友之前教兒子數學時，因為計算方法和老師教的不同，竟被兒子質疑「媽媽真的有讀過書嗎」讓她超火大。對此超多家長都表示有相同的困擾，寧願送小孩去安親班比較不麻煩。

「到底為什麼要一直改一直改一直改！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示老公日前說自己以前都沒在補習的，「兒子很可憐，都要上安親班。」一席話讓她聽了很不是滋味。

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原PO火大問老公，如果小朋友作業不會的話要由誰來教？老公則因為沒空所以推給她，卻忘了當初小孩被送去安親班的真正原因。原PO表示，孩子還沒去補習的時候，的確是由她親自教學；但是某天教數學的時候，她的教法卻屢屢被兒子糾正「才不是這樣」、「不可以這樣算」。

原來是因為學校的教法不斷地改來改去，兒子眼見不一樣才會覺得媽媽教錯，甚至還嗆說「媽媽，妳真的有讀書嗎？」原PO一氣之下怒甩筆，決定把小孩送去安親班，「到底為什麼要一直改！改到我兒子居然說我以前沒讀書！」

▲許多家長讓小孩從小就去安親班。（圖／記者季相儒攝）

許多爸媽們看到都超有共鳴，紛紛抱怨「真的會爆氣！亂改一通，就是要家長把小孩送去補習啊」、「連注音都變了」、「我教同學妹妹小三數學題，答案全對，妹妹老師全部打✕」、「之前還有學校老師建議家長別亂教，寧可送去安親班」、「真的，我只能跟他說答案，過程媽媽不會」。

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