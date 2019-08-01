高雄查緝非法日租套房　「綠光水畔」強制斷水斷電



▲非法日租套房被斷水斷電。（圖／高雄市觀光局提供）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

非法日租套房猖獗！高雄市政府觀光局祭重招，加緊查緝非法日租套房，其中位在左營日租套房「綠光水畔」，被觀光局裁罰並勒令歇業，仍無視法令繼續違規營運，為保障旅客住宿安全，觀光局各局處在8月1日前往「綠光水畔南屏一、二、三館」強制執行斷水斷電處分。

▲非法日租套房被斷水斷電。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄左營區日租套房「綠光水畔」自從101年起違法經營旅館共7處，總共被開罰22張罰單，裁罰金額高達265萬元，業者惡意不繳交罰金，其中「綠光水畔南屏一、二、三館」被觀光局裁罰並勒令歇業，仍無視法令繼續違規營運，甚至不斷擴張營業處所。為保障旅客住宿安全，觀光局會同工務局、警察局、消防局、台電公司及自來水公司，於8月1日前往「綠光水畔南屏一、二、三館」強制執行斷水斷電處分。



▲高市觀光局副局長葉欣雅。（圖／記者賴君欣攝）

觀光局副局長葉欣雅表示，由於業者是租房來經營日租套房，而且都是脫產狀態，因此處罰不到，只能依照行政執行法第28條規定，採取斷絕提供水電，葉欣雅也說，日租套房的公共設施、逃生動線、消防設備都沒有政府把關，因此對消費者非常沒有保障。

因此目前觀光局開啟「吹哨」機制，會請「神秘客」偽裝入住蒐證，也會不定期到網站搜尋，查看非法日租屋動態，目前高雄列管的日租套房有215家，今年1至7月共稽查79家，累積罰款就有高達1千3百多萬，這些非法日租套房都位在市區居多，得要安排時間人力去做稽查。觀光局也將持續針對非法日租套房進行稽查，凡同一經營者於同一地點經營日租套房，經查獲並裁處後仍繼續經營者，除依規定裁處罰鍰外，將強制執行斷水斷電處分。