鄭麗文圍鮮豔大紅色圍巾出席總統府升旗　跟賴清德「零互動」

記者陶本和／台北報導

總統府於1月1日依慣例舉行「元旦升旗典禮」，總統賴清德於清晨6時20分步與副總統蕭美琴身穿深藍色風衣外套、手持小國旗共同步出總統府。值得注意的是，國民黨主席鄭麗文也首次參與升旗，特別圍上鮮艷的大紅色圍巾；不過，賴清德與五院院長，包括立法院長韓國瑜握手致意，但與鄭麗文所站位置距離遠，雙方並無任何互動。

▲鄭麗文、韓國瑜出席總統府前升旗典禮。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德於清晨6時20分左右，在蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下步出總統府，文武官員皆身穿深藍色風衣外套，並手持小國旗。

賴清德進場後，逐一與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院副院長李鴻鈞等人握手致意。

值得注意的是，鄭麗文今年是首次以國民黨主席身份出席，她特別圍上大紅色的圍巾，在會場頻頻找角度自拍。不過，由於她所站立的位置與總統距離遠，雙方並沒有任何互動。

▼鄭麗文、韓國瑜出席總統府前升旗典禮，兩人在會場中自拍。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



▼總統府元旦府前升旗典禮，賴清德與蕭美琴手持小國旗登場。（圖／記者黃克翔攝）



升旗典禮結束後，賴清德規劃於8時30分於總統府內發表新年談話。據了解，他將以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；並展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。

此外，賴清德應也不排除再次回應近日中共解放軍東部戰區在台海周邊進行的所謂「正義使命-2025」圍台軍演。另外，由於中國國家主席習近平也在昨天（2025年12月31日）晚間發表新年談話，談及兩岸議題時，重申兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。因此，賴清德也預計會就兩岸議題做相關的表述與回應。

▼賴清德與韓國瑜握手致意。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

