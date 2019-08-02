「鎂光燈閃眼睛很不舒服」　韓國瑜一早火氣大…受訪2分鐘快閃

記者李唯甄、賴君欣、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜2日早上出席模範父親表揚活動，但他會後要接受採訪時，先是要求在場記者把閃光燈關掉，接著被問到愛情摩天輪進度問題，韓國瑜突然火氣越來越大、音量也越來越高，接著又被問到王金平拒絕擔任副手、和尚未聯絡郭台銘等議題，韓國瑜回答謝謝後乾脆直接掉頭離開，讓在場記者錯愕。

▲韓國瑜僅受訪2分鐘就火速離場。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜上午出席表揚模範父親活動，一開始上台致詞時，心情還顯得相當不錯，和模範父親合照時，臉上也都掛著微笑。但他會後要接受採訪時，隨扈突然先上前要求在場記者把閃光燈關掉，並表示「因為市長眼睛一直被閃會不舒服」。接著媒體提問，談到愛情摩天輪問題，韓國瑜突然火氣上升，一連問了好幾次「我什麼時候說過動工了？」。

▲韓國瑜在台上時，看起來心情還不錯。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜回答摩天輪議題時，火氣相當大，還不滿表示「民進黨議員不斷抹黑」，接著媒體再問到王金平拒絕擔任副手、和是否連絡上郭台銘等問題時，韓國瑜似乎不願再回答，只簡單說了「謝謝、還有沒有其他問題？」，之後就火速離開，記者趕緊追上前，韓國瑜說「閃光燈一直對著照、誰都會不舒服」，接著就搭電梯離場。