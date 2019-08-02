▲▼韓國瑜出席108年父親節暨第45屆模範父親表揚活動。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣／高雄報導

立法院前院長王金平來到台南，面對記者詢問是否要成為韓國瑜的副手，不過王金平相當果決，不但表示自己拒絕擔任副手以外、同時也再一次重申參選到底，高雄市長韓國瑜聽聞這件事後表示：「謝謝，還有其他問題要問嗎？」然後就離去了。

王金平表示韓國瑜曾經邀約他擔任副手，不過已經遭到他的拒絕，理由是韓國瑜可以考量的人選太多了，至於韓王見面何時會見面，王金平強調國民黨前主席連戰的確在居中協調時間，但是他有跟連戰說應該要「慢一點」，並沒有說「不要」，而且之前都已經跟韓國瑜有多次見面，目前沒有什麼必要，但是卻丟下一句「我一定參選到底，這句話從來沒有變過」，會用哪一種方式？「只有上天知道、安排」。

王金平拋出議題，韓國瑜在接受聯訪的時候，因為被閃光燈弄得很不高興，所以回答時都相當簡單有力，記者先是詢問關於市政的問題，他都有回答，但是一涉及到國政問題，像是王金平參選到底、郭台銘等議題時，他都當成沒聽到，就是以「謝謝，還有其他問題要問嗎？」來帶過，最後問了幾次，隨後就轉身一句「謝謝」離去，留下一群滿臉錯愕的記者。