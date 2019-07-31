一早出海捕魚！兄弟遇大浪猛襲...膠筏秒被打翻　他緊抓纜繩目睹哥落海亡

記者郭世賢、陳韻如／金門報導

金門一對洪姓兄弟31日清晨7時許乘膠筏出海捕魚，航行至塔山外海0.5公浬處，一陣大浪突然襲來，膠筏因此翻覆，而弟弟幸運的抓住膠筏上的纜繩因此獲救，但哥哥卻在事發後的3小時才被發現，且救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲金門兄弟出海捕魚遇大浪翻船。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡隊表示，31日清晨接獲通報，稱后豐港籍膠筏「金O號」在塔山電廠外海0.5浬處翻覆，有2名漁民落海，遂立即派遣2艘線上巡防艇前往搜救，當巡防艇到達現場時，已經有附近作業船隻聯手救起2名落海漁民，但其中一名因溺水昏迷失去意識，變立即對他施予CPR，並在抵達碼頭後迅速將他送醫搶救。

經調查，發現落水漁民為洪姓兄弟，2人於清晨4時許出海，但航行至塔山電廠外海0.5公浬處時疑似適逢退潮，產生三角浪，膠筏因此被打翻，弟弟幸運抓到船上纜繩，並爬回膠筏上等待救援，但哥哥卻不見蹤影，直到7時許才被附近漁船救起，而哥哥被尋獲時使失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不幸宣告不治。

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