金門拚「兩岸電商物流中心」　楊鎮浯向陸方提案「頗獲好評」

▲楊鎮浯6月中赴廈門參加海峽論壇，一旁為連江縣長吳增應。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

金門縣長楊鎮浯22日在臉書上介紹「兩岸電商物流中心」的規劃進度，他指出，先前曾兩次赴陸，與陸方提此構想，頗獲好評，回金門後也成立專案小組，初期會先努力爭取陸方降低稅率、開放品項、通關效率、兩邊查驗互認或第三方認證等面向，並建置關檢服務平台、進出口貨站、及保稅（貨物）倉，因應未來發展所需。

楊鎮浯表示，高粱酒和觀光撐起了金門的黃金時期，而他這一代人有責任為家鄉再創下一個黃金時代，「得天獨厚的地理區位、日新月異的資訊科技與潛力無窮的大陸市場，是孕育電商物流產業的絕佳土壤。」

▼楊鎮浯6月初赴北京，與國台辦主任劉結一會面。（圖／金門縣政府）





楊鎮浯提到，他從當選前就主張要大力發展電商物流產業，讓金門成為兩岸，甚至是亞洲的物流中心，6月也兩度率團赴陸，向陸方提出合作構想，頗獲好評，為後續推動注入強心針，回金門也成立了專案小組，陸續與中華郵政公司、兩岸跨境電商業者及雙邊官方、民間及學術界相關領域人士充分會談與交流。

楊鎮浯指出，初期將先努力爭取陸方「降低稅率」、「開放品項」、「通關效率」、「兩邊查驗互認」或「第三方認證」等面向。縣府也會投入人力及物力建置「關檢服務平台」、「進出口貨站」、及「保稅(貨物)倉」，以因應未來發展所需。

楊鎮浯並提到，本月將啟動前期的規劃作業、編列明（109）年度有關經費概算 ，以及拜訪台北港，請益關務實務面的進行。

▼楊鎮浯在海峽論壇發表演講。（圖／記者蔡紹堅攝）