男友失蹤20小時...她等到崩潰！現身說「OO太像」超瞎理由　網暴怒：鬼才信

▲男友失蹤20小時，原PO擔心到崩潰，他回來後說了超瞎理由，網友看了紛紛怒罵。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者陳韻如／綜合報導

談戀愛最忌諱就是對方突然失聯！一名女網友就在臉書《爆怨公社》發文表示，自己的男友失聯將近一天的時間，而聯繫上後，給原PO的理由竟是手機被喝醉酒的朋友拿走了，「因為手機殼太像，後來也沒電沒辦法聯絡」，讓原PO超級傻眼。

原PO表示，男友失蹤了近20小時，正當自己擔心和怒火已經到頂點的時候，男友竟給了他一個超瞎理由，「手機被喝醉酒ㄎㄧㄤ了的朋友拿走了，因為手機殼太像，後來也沒電沒辦法聯絡」，讓她當場白眼翻到後腦勺。

請繼續往下閱讀...

原PO事後氣得發文寫道，她寧願聽到的理由是，男友因為在趕回來的路上不慎發生車禍，手機被摔壞了，又或是在路上跟人發生衝突，被打暈送到醫院，「我還會難過！我還會心疼！聽到這原因...林祖媽現在只有滿肚子的怒火而已」。

原PO男友的超瞎理由讓不少網友看傻了眼，紛紛留言，「如果這番話可以信的話，那豬都會飛了」、「笑死有夠豪洨，這種都有人信」、「寧願相信世上有鬼，也不要相信男人的嘴」。

【更多新聞】

蹲「春水堂」外等完事！他爽與17歲少女55分帳 喜送揮汗客出門驚見這幕GG了

見媳婦閨蜜起邪念...神棍扯「下面不通」：X10分鐘就順 淫笑：毛長性慾大

屁孩扯包搶悠遊卡！恐龍媽0歉意「他看到會想拿」反譙：東西別亂掛 網罵爆