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10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」

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▲▼10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」。（圖／翻攝自雲南網）

▲男童不滿父親管教，離家出走24天，期間徒步走了上百公里。（圖／翻攝自雲南網，下同）

大陸中心／柯沛辰報導

雲南10歲繆姓男童不滿父親動手管教，一氣之下在上個月底離家出走。起初家人也沒放在心上，心想孩子餓了就會回來，沒想到一等就是24天。期間家人報警求助，但都沒下文，直到本月22日警方才在貴州省路邊發現男童，驚訝發現他身無分文跨越雲貴2省，期間捕魚烤蛇吃果子充飢，徒步走了至少上百公里。

「我就是想走得愈遠愈好，不讓家人找到」繆姓男童邊說邊交出身上的「流浪日記」，上頭清楚記載他從雲南宣威市得祿鄉出發，預計途經貴州省威寧縣，抵達昭通市昭陽區，然後順著渝昆高速公路行走，準備徒步到四川重慶。

▲▼10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」。（圖／翻攝自雲南網）

▲男童從6月29日開始寫日記，一路記錄至7月22日被找到。

警方接獲日記，上頭記錄繆姓男童一路撿紙板去賣，但由於連夜奔波，又碰上大雨，他發了一場高燒，好在想起家中長輩曾告訴他生活小訣竅，立刻去山上找蒲公英燒水喝，把感冒治好了。後來經過農村，他順手摘了些農家的果子填飽肚子，但因為吃了太多桃子拉肚子，所以他又上山去刨龍膽草根燒水喝，治好了才繼續上路。

日記寫道，男童有一晚是在農家用來堆放草料的棚子過夜，但怕被發現，所以隔日凌晨天還沒亮就起來趕路。期間有路人問他從哪裡來，又想到哪裡去，他都回說「我住附近」；如果餓了，他就撿資源回收換零錢來買饅頭吃，經過山地發現有蛇，就抓來火烤，但或許是太餓了，所以吃得津津有味。

▲▼10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」。（圖／翻攝自雲南網）

▲男童被找到時，隨身行囊還有幾顆水果。

繆姓男童表示，他為了填飽肚子，還自製捕魚器抓魚和抓蝦，「路上經過好幾條河，我都是用飲料瓶自製捕魚器，這些技巧從小在村裡就會了。」他說，比較難熬的是最近連續降雨，他身上的一套衣服濕了又乾，乾了又濕，只能咬牙挺住。

如今警方打算帶他回派出所，但繆姓男童仍在氣頭上，不願意回家。父親接到通知後，連夜趕到派出所認領，而警方也趁此對父子倆曉以大義。不過，在場大人們還是有些吃驚，畢竟男童的求生能力實在非比尋常。

▲▼10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」。（圖／翻攝自雲南網）

▲警方拿熱水給男童洗臉、洗手，還帶他到派出所食堂吃飯。

繆父離開前，握著員警的手頻頻道謝，「謝謝，太感謝了，要不是你們，我就見不著兒子了，以後一定改進教育方式，不再打罵孩子了！」男童則是低下頭，表示回去以後一定好好讀書，不再任性調皮。

許多微博網友看完後，雖認為出發點不值得鼓勵，但都很肯定男孩的獨立自主的能力，「還好他不是城市小孩，大人可能還不如他」、「野外生存技能太牛了，是個可塑之才」、「生存能力99級」、「龍膽草根…我30多歲的人都不認識了」、「有計劃路線，還會寫日記，猛阿」、「同齡人裡面，百分之九十九的碰到他這樣狀況都得餓死」。

▲▼10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」。（圖／翻攝自雲南網）

▲警方對父子倆曉以大義後，父親也保證以後管教不會再打孩子。

▲▼10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」。（圖／翻攝自雲南網）

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