金廈通橋「技術資金沒問題」　福建書記：民眾意願也很強烈

▲福建省委書記于偉國。（圖／翻攝國新辦）

記者蔡紹堅／台北報導

福建省委書記于偉國19日在北京出席記者會時提到，福建將進一步與金門、馬祖民眾就「新四通」溝通意見，他並指出，金門與廈門的「通橋」在技術、資金沒有太大問題，民眾意願也很強烈。不過，關於「四通」的時程表，于偉國受訪時也強調，「我們是想能通則通，能快則快，但有些事情不取決於我們。」

福建省委書記于偉國在「堅定不移推動綠色發展的福建實踐」記者會上被問到福建在兩岸融合上的成果，以及未來規劃，他表示，第一是做好「應通盡通」的文章，也就是「大四通」以及「小四通」。

于偉國提到，「大四通」就是經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，「福建在經貿暢通方面，從1981年來大陸的第一家台資企業落戶福建，到今天閩台貿易額累計突破1萬億元人民幣，去年在福建新設的台資項目數和實際利用台資分別居大陸第一位、第二位。」

▼金門與晉江去年完成通水。（圖／金門縣政府）

「小四通」就是通水、通電、通氣、通橋，于偉國指出，去年8月，已經實現了在泉州的圍頭向金門通水，通氣、通電，正在進行進一步技術論證，進一步和金門馬祖等地區的民眾商量，聽取意見、抓緊推進。

于偉國提到，通橋的部分，應該說沒有技術上、資金上的問題，比較有條件是廈門和金門之間的橋，民眾意願也很強烈，「福建省一定會全力推進，希望早日能夠通橋、通氣、通電。通水還要進一步加大，希望福州和馬祖之間能實現通水、通電、通氣。福建多個沿海地區都可以進一步向台灣相對應的地區實現四通。」

不過，關於「四通」時程相關問題，于偉國強調，雖然技術、資金沒有難題，也要看台灣當局是什麼態度，「我們是想能通則通，能快則快，但有些事情不取決於我們。」

有關新惠台政策的推出，于偉國首先舉了廈門4次來台招聘，以及2018年廈門大學錄取超過500名台生的例子，接著表示，台青、台生來大陸、來福建學習就業創業生活這樣一種不可阻擋的趨勢，「這方面我們的政策會越來越多，越來越有針對性，越來越符合台胞、台青、台生的需求，他們的獲得感也會更多更實。」

▼國新辦舉辦「堅定不移推動綠色發展的福建實踐」記者會。（圖／翻攝國新辦）