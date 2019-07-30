秋行軍蟲入侵金門高粱田！120公頃淪陷　平均受害率3成

▲金門縣政府人員執行田區目視巡查作業。（圖／金門縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」（應變小組）今（30日）接獲金門縣政府動植物防疫所通報，今早對轄內秋行軍蟲高風險寄主作物田區進行目視巡查時，在金沙鎮青嶼的新植高梁田區發現秋行軍蟲危害，是國內在玉米田區及百慕達草皮確診案例外，新發生秋行軍蟲為害新寄主確診案例。

應變小組說明，金門縣鄰近大陸，耕地主要集中於金門島及小金門，其中又以金門島的金沙鎮及金寧鄉為主要栽培鄉鎮，作物以高粱及小麥為主，採輪作方式，栽培面積約1900公頃。因高粱及小麥為秋行軍蟲高風險寄主作物，防檢局及農業試驗所前在6月5日就前往金門地區協助佈設產區秋行軍蟲性費洛蒙偵察點共計20點。

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▲高粱葉片遭幼齡蟲體蛀孔，老齡幼蟲則鑽入植株生長點。（圖／金門縣政府提供）

應變小組指出，因應國內疫情現況，防檢局7月26日已公告修正「中華民國植物特定疫病蟲害種類及範圍」納入秋行軍蟲為第19項特定疫病蟲害種類，地方政府須依法執行監測或調查。本次通報案件即為金門縣政府執行田區巡查作業時發生，據通報發生田區總面積約120公頃，植株種植20天，尚在苗期階段，田區平均受害率約3成，是目前通報案件中，單一面積最大者，已立即緊急公告10種高粱秋行軍蟲緊急防治藥劑，提供農民防治使用。

▲金門田區發現齡期不同之秋行軍蟲幼蟲。（圖／金門縣政府提供）

防檢局表示，目前國內仍在秋行軍蟲緊急防治第二階段，持續目視巡查仍為發現秋行軍蟲最主要方法，可藉此掌握國內發生情形並即時防治，加以管控。另外，截至7月29日止，除嘉義市外，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計215件；成蟲確定案例142件。目前已完成銷毀81件，藥劑防治133件，1件尚待處理。