她返家顧罹癌母...渣男爽帶小三同居！　「套套」丟滿地跩嗆：我們每天都X

▲曾男趁著妻子回娘家照顧罹癌的岳母，竟囂張的帶著小三直接入住家中同居，還搞出人命，妻子氣炸提告求償。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

周姓人妻因母親罹癌，於是回娘家親自照料，但沒想到，她的曾姓丈夫竟趁機帶著張姓小三回到住處同居，還把內衣褲及啪啪過後的保險套散落在屋內，被臨時返家的周女抓個正著，並抓包曾男與小三的親密對話，發現2人更曾「鬧出人命」，而張女竟還囂張嗆聲「我們每天睡一起、你打來我都在旁邊」，曾女氣得提告求償，法院也判曾男、張女連帶賠償周女40萬元。

判決書指出，周女跟曾男2016年8月結婚，但隔年因母親罹癌，2人討論後決定由她獨自帶孩子回娘家照料母親。沒想到，她才離家1個多月的時間，曾男竟大膽的把張女直接帶回家中同居，直到她返家後，驚見家中女性內衣褲散落一地，甚至還有用過的保險套，才驚覺丈夫外遇。

曾男在周女的逼問之下，坦承外遇，但他不但沒有一絲歉意，還拒絕與張女斷絕往來，更肆無忌憚地與她交往。此外，周女還發現2人手機內的名稱竟已「老公、老婆」相稱，甚至還開設相簿存放大量親密照片，而細看對話內容，發現張女曾傳訊「我真的很後悔拿掉我們的小孩」，更驚覺2人曾「鬧出人命」。

周女事後氣得找張女談判，但沒想到張女竟囂張反嗆，「他每天跟我睡」、「我想你知道我們在一起，應該不會傻到跟他睡」、「我們住一起，妳打他沒接都跟我在一起」、「妳打來，視訊問，我都在旁邊」，還多次傳送曾男替她剝蝦的照片，企圖想刺激周女答應離婚。

周女傷心欲絕，憤而對曾男、張女提告求償。然而，張女在庭上矢口否認與曾男姦情，還說她自己與丈夫感情甜蜜，怎可能與曾男外遇同居，還稱「後悔拿掉孩子」的訊息內容是與丈夫所懷的第三胎，並非曾男孩子，自己純粹是跟曾男訴苦才說那些話，而至於手機上的親密稱號，她一概不承認還說「不知情」。

此外，曾男也辯稱，因為每天跟老婆吵架，心情很差、覺得很煩，為了氣她，才把張女的暱稱改為「老婆」，且老婆所發現的女性物品也不是張女的，更不知道為何有保險套。

法院審理時，勘驗曾男與張女的對話內容，發現曾男始終以「老婆」稱呼張女，更有多通通聯記錄，顯示2人關係極為密切，且相簿內的照片還有多張2人相依偎的親密合照，外人看上去根本就是熱戀中的情侶。

另外，對話紀錄中，張女還曾傳訊，「很後悔拿掉我們的小孩」、「我拋夫棄子，還幫你懷了2次小孩才認清你...真的很靠北」、「下個禮拜就2個月的肚子！你的小孩裝在裡面」，證明了2人關係。

橋頭地院審理後，就上訴證據認定曾男與張女嚴重侵害周女配偶權，導致她原本圓滿的婚姻生活受到嚴重影響，讓她精神痛苦，因此判2人應連帶賠償周女40萬元精神慰撫金。全案可上訴。

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