蹲「春水堂」外等完事！他爽與17歲少女55分帳　喜送揮汗客出門驚見這幕GG了

▲黃男缺錢花用，竟開設「春水堂」媒介少女性交易，下慘GG。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

有妨害風化前科的黃姓男子因缺錢花用，竟重操舊業在LINE上以暱稱「春水堂」利誘女子賣淫牟利。一名年僅17歲的少女小純（化名）見到訊息前來應徵，黃男冒險與她談妥收費4千且五五分帳，一個月內就召了5名男客，而警方獲報早已埋伏許久，見時機成熟便上門逮人。黃男最後因媒介少女被判1年7個月徒刑，並罰款3萬，且不法所得全數沒收。

判決書指出，黃男2018年1月間先是在台中西區租了一間套房後，在LINE上以暱稱「春水堂」隨機發送「是否需要工作、有無缺錢」的訊息，小純見狀便立刻與他聯繫。2人見面時，小純即表明自己年僅17歲，但黃男仍為了錢冒險行事，談妥每次交易的價格為4千元，並由2人五五分帳。

同年3月間，黃男開始經營「春水堂」應召站，並陸續與不特定男客聯繫，談妥性交易價碼後，再指示男客前往套房與小純見面，黃男則會在門外等候。每次的交易，都是先由小純向男客收費後，再轉交其中的2千元給黃男，就這樣陸續接了4名男客。直到同年4月1日，剛服務完男客的小純正準備在接下一名顧客時，被早已循線埋伏的警方逮捕，並查扣她剛接完客的4千元交易費用。

法院審理時，黃男與小純供稱已媒介至少5、6名男客，但最後一次的交易還沒分帳，就遭到警方逮捕查扣，因此黃男實際的不法所得應為8千元。黃男此次因犯意圖營利而媒介少年性交易，是屬3年以上徒刑的重罪，但他犯後極其後悔，積極與少女父母後和解，並賠償15萬元，與當初見獵心喜的模樣天差地遠，而法官審酌他犯後態度良好，因此輕判他1年7個月徒刑，併科罰金3萬元，不法所得全數沒收。可上訴。

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