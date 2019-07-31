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大陸停發來台自由行通行證　韓國瑜：台灣人民並不等於民進黨

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▲▼0731韓國瑜市長參加205兵工廠遷建記者會。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼0731韓國瑜市長參加205兵工廠遷建記者會。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大陸的文化和旅遊部官網公告表示，「有鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的省市都將停發」，面對這樣的情況，韓國瑜市長主動發布新聞稿說明，自己目前對於中國大陸方面此次的宣布已經有高度關切。

韓國瑜強調自己非常清楚，大陸觀光客對於帶動台灣觀光產業的重要性。若是現在大陸方面一旦採取暫停所有台灣通行證的核發和申請，必然將會對台灣當前已經相當辛苦的觀光產業，再度雪上加霜。韓國瑜點出：「這再一次的證明，兩岸關係的和平穩定發展對台灣的重要性」。

▲▼0731韓國瑜市長參加205兵工廠遷建記者會。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜市長參加205兵工廠遷建記者會。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜也鄭重呼籲大陸方面應該要理解：「台灣人民並不等於民進黨」，這樣的措施對兩岸交流與發展沒有幫助,只是設置不必要的障礙。同時，也呼籲民進黨政府應該謹慎面對，妥善處理互動機制,，不應該動輒為兩岸正常交流扣上紅帽子, 這才符合大多數善良台灣老百姓的期待。

目前開放來台自由行的中國大陸城市包括：

北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南、西安、福州、深圳、瀋陽、鄭州、武漢、蘇州、寧波、青島、石家莊、長春、合肥、長沙、南寧、昆明、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州、中山、煙臺、漳州、海口、呼和浩特、蘭州、銀川、常州、舟山、惠州、威海、龍岩、桂林、徐州等共47個城市。

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關鍵字：韓國瑜,大陸,自由行,通行證,兩岸關係,觀光,民進黨

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