對韓國瑜唱「讀你」　高市議員唐美惠等假帳案緩刑定讞

▲高雄市議會爆發議員集體報假帳案件，今判刑定讞 。（圖／記者宋德威攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市議員唐美惠曾於今年5月中，在議會中對高雄市長韓國瑜大唱「讀你」，表達對高雄市長韓國瑜的擁戴。但她與前議員柯路加、民進黨籍前議員俄鄧．殷艾3人，2013年間組團至屏東考察，涉嫌透過助理詐領考察費共1萬7500元。二審將3人均判刑2年、褫奪公權3年、緩刑5年，支付公庫20萬元；最高法院31日駁回上訴定讞。

唐惠美是國民黨山地原住民議員，她在今年5月間在議會對韓國瑜質詢時，身穿原住民傳統服飾，先將代表族人送琉璃珠項鍊給韓國瑜，並親手將他戴上。接著表示要演唱歌手蔡琴的《讀你》，向韓國瑜表達愛意，議會當場變成KTV。唐惠美唱完後說，聽到韓國瑜說勿忘世上苦人多，「這幾句話震撼所有中央山脈的原住民，你就是我們的詩篇，我們讀你千遍也不厭倦」。影片被放上臉書後，引起廣大討論。

但唐美惠也捲入貪汙案件。本案判決指出，高雄市議會每年提供3萬元的議員國內經建考察費用，須以單據實報實銷，2013年11月中旬，唐惠美等3名議員組團至屏東考察，但他們明知並未在屏東「紅瓦部落美食館」用餐，晚上也未住宿屏東「牡丹民宿山莊」，卻透過唐的助理郭文仁向2家不知情業者，分別取得4張空白收據。

助理之後再自行填載日期、品名、總價、買受人、統一編號等，交給3名議員向市議會申請核銷考察費，各取得餐費2500元，另共同又取得住宿費用1萬元，3人總計取得1萬7500元。案經政風單位調查屬實，移請檢方偵查終結，提起公訴。

法院後，均認定有罪。其中一審高雄地院將唐美惠等3名前後任議員，各判處有期徒刑3年8月、褫奪公權3年，助理判刑1年10月，褫奪公權2年。案經上訴，二審高雄高分院今年3月間宣判，二審法院認為3人一時失慮、便宜行事，才會犯下本案；但因案情輕微，因此將3人均判刑2年、褫奪公權3年、緩刑5年，並均須支付公庫20萬元。全案再上訴第三審，最高法院31日駁回上訴定讞。