大陸直播主「口紅一哥」疑來台賣滷雞爪　 網轟太扯：高調檢舉

▲網友檢舉大陸直播主李佳琦在台北開直播賣大陸滷雞爪。（圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝淘寶直播）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（31日）收到許多民眾檢舉，一名大陸知名直播主「口紅一哥」李佳琦人在台北，卻開起直播賣大陸的滷雞爪，不少網友擔心這樣是可以的？直呼太扯，會不會造成疫病傳染等狀況發生。防檢局表示，正在透過移民署了解此案，若確定是違規攜帶雞肉產品，就會開罰3萬元。

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▲網友檢舉大陸直播主李佳琦在台北開直播賣大陸滷雞爪。（圖／翻攝淘寶直播）

有網友在PTT發文指出，逛淘寶直播間，剛好點進去李佳琦直播間，發現他在台北賣大陸的雞爪，問大家這帶進台灣是OK的嗎？有網友留言質疑「怎麼帶來的.. 」、「應該不行吧」，很多網友則說一定要幫高調檢舉才行。

防檢局表示，同仁已跟掏寶連繫做確認動作，至於李佳琦，目前正透過移民署查詢，但還沒找到人，因此也不能多做判斷，重點是要先確認產品狀況，沒看到現品無法說能不能帶進來，但依照片樣子來看，初步判斷是不行。

防檢局強調，如果帶的是罐頭類，並經高溫滅菌，或用殺菌軟袋包裝，其實是可以帶入境，但目前無法判斷該名直播主的產品狀況。但因為大陸也是禽流感疫區，只要被查到屬實，攜帶雞肉製品，首次就會依法開罰3萬元，第2次30萬元，第3次100萬元。