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鄉民女神黃捷臉書回應感情事　525字自曝心情「相愛不分性別」

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▲高雄市議員黃捷在臉書回應自己的感情世界 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷在臉書回應自己的感情世界 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃捷被《鏡週刊》爆料跟同居伴侶也是前楊姓助理分手，面對這樣的情況，記者求證黃捷辦公室主任，她表示：「議員不回應」，而高雄市政府方面也以：「私事，不方便回應」帶過，不過黃捷就在31日下午兩點在臉書回應。

黃捷在臉書當中，寫是標註2行文字：「相愛不分性別」、「能力不分男女」後，文章一開始謝謝大家的關注，也表示自己「我很好」，也希望大家把關注焦點放在「公共事務」上面，同時也坦白自己曾經不管「異性」或「同性」伴侶都有過，在她的世界裡頭「愛不分異同，愛情是很直接而誠實的感受，我無須欺騙自己，也不須欺騙社會」。

以下為黃捷回應全文

#相愛不分性別
#能力更不分男女


謝謝大家對我的關注，我很好。
我相信比起我的感情生活，還有許多公共事務諸如 #香港的現在 抑或 #台灣的未來，都更值得大家共同來關心。
一直以來，許多人問我有沒有對象、結婚了沒，我都不予回應，因為我不希望這些問題讓公共議題失焦。不會因為我沒生小孩，我推動公共托育的目標就會改變；不會因為我沒有結婚，就不懂一個家庭需要的社會協助；更不會因為性傾向是異性戀或同性戀，影響到我對婚姻平權的力挺和推動性別平等教育的堅持。
是的，我曾經有過異性伴侶，也曾經有過同性伴侶。但至今我仍相信 #愛不分異同，愛情是很直接而誠實的感受，我無須欺騙自己，也不須欺騙社會。
然而，社會對於同性伴侶的確存在許多偏見和不諒解，公眾人物要面臨社會輿論的壓力更是巨大，如今，媒體將我的私生活公諸於世，我也不會避諱，但社會對我的好奇心和窺探慾，不應該導向同志被污名化的結果，更不該用不實的報導，讓我周遭的人承受社會的責難。
一個好的政治工作者，看的是能力而不是性傾向。我仍然會堅守我的理想、我的價值，仍然會繼續為人權、為公平正義奮鬥。政治是眾人之事，希望大家能聚焦在我的問政表現和服務上，我會繼續努力，讓相愛的人擁有相愛的權利，讓高雄成為深化民主、尊重多元價值的友善城市。

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關鍵字：黃捷,鄉民女神,翻白眼,香港,感情,韓國瑜,性別,性平

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