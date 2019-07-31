影／女神黃捷臉書525字回應感情世界　60分鐘破萬送暖一面倒「XX重要」

▲黃捷回應自己的感情世界，破萬網友力挺 。 （圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃捷被《鏡週刊》爆料跟同居伴侶也是前楊姓助理分手，黃捷在臉書以525個字回應自己的感情世界，其中文章一開始還強調「相愛不分性別」、「能力更不分男女」，文章一貼出大約經過一小時，就有近萬網友按讚以外，還有近千篇的留言來力挺黃捷。

黃捷在臉書的回應當中，除了強調很多人都會關心她的感情世界、有沒有對象以及結婚了沒有，自己過去一概都不回應，就怕讓自己的感情世界在公共議題失去焦點，不過這一次她也大方坦承自己有過異性、同性伴侶，因為「愛不分異同」，所以選擇不欺騙自己以及社會。

▲黃捷私下個性很俏皮可愛，不同在議會質詢的風格 。（圖／記者吳奕靖攝）

同時黃捷也點出「好的政治工作者，看得是能力而不是性傾向，我會堅守我的理想、我的價值，仍然會繼續為人權、為公平正義奮鬥，希望大家能聚焦在我的問政表現和服務上」。這一篇貼文是在31日下午兩點零七分貼出來的，大約經過一個小時的時間， 截自記者發稿為止，就有9579人來按讚，同時有794篇留言以及94 次分享。

網友看完回應以後，紛紛送上溫暖，有網友說：「相愛不分性別，議員加油」，「能力本來就不分男女，謝謝你一直對於人權、公平正義的努力」、「感情生活為私領域，本來就無關工作表現」、「施政和問政的專業度真的不分男女和洗糊什麼性別」。

▲黃捷親自回應感情世界全文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）