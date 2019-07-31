同居人劈腿傷透！　黃捷自爆「有過異、同性伴侶」514字曝心聲：愛不分性別

▲黃捷在臉書抒發心情。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄市議員黃捷日前遭爆料，因同居女友劈腿而分手，而她31日也在臉書發文，大方坦承「我曾經有過異性伴侶，也曾經有過同性伴侶。但至今我仍相信 #愛不分異同，愛情是很直接而誠實的感受，我無須欺騙自己，也不須欺騙社會。」

黃捷表示，「一個好的政治工作者，看的是能力而不是性傾向。我仍然會堅守我的理想、我的價值，仍然會繼續為人權、為公平正義奮鬥。政治是眾人之事，希望大家能聚焦在我的問政表現和服務上，我會繼續努力，讓相愛的人擁有相愛的權利，讓高雄成為深化民主、尊重多元價值的友善城市。」

黃捷臉書全文如下：

謝謝大家對我的關注，我很好。

我相信比起我的感情生活，還有許多公共事務諸如 #香港的現在 抑或 #台灣的未來，都更值得大家共同來關心。

一直以來，許多人問我有沒有對象、結婚了沒，我都不予回應，因為我不希望這些問題讓公共議題失焦。不會因為我沒生小孩，我推動公共托育的目標就會改變；不會因為我沒有結婚，就不懂一個家庭需要的社會協助；更不會因為性傾向是異性戀或同性戀，影響到我對婚姻平權的力挺和推動性別平等教育的堅持。

是的，我曾經有過異性伴侶，也曾經有過同性伴侶。但至今我仍相信 #愛不分異同，愛情是很直接而誠實的感受，我無須欺騙自己，也不須欺騙社會。

然而，社會對於同性伴侶的確存在許多偏見和不諒解，公眾人物要面臨社會輿論的壓力更是巨大，如今，媒體將我的私生活公諸於世，我也不會避諱，但社會對我的好奇心和窺探慾，不應該導向同志被污名化的結果，更不該用不實的報導，讓我周遭的人承受社會的責難。

一個好的政治工作者，看的是能力而不是性傾向。我仍然會堅守我的理想、我的價值，仍然會繼續為人權、為公平正義奮鬥。政治是眾人之事，希望大家能聚焦在我的問政表現和服務上，我會繼續努力，讓相愛的人擁有相愛的權利，讓高雄成為深化民主、尊重多元價值的友善城市。

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