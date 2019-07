醫學中心誆研究目的…家屬捐遺體　切手火化後進行爆炸測試

▲亞利桑那州一間大體捐贈中心,被踢爆切割屍體進行非法交易。(圖/路透社)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

美國有一名男子吉姆(Jim Stauffer)5年前將母親遺體捐贈給醫學中心進行研究。捐出數天後,他卻收到裝有母親骨灰的木盒子。事隔3年,吉姆拿到一份當時的相關文件,才知道母親遺體最後被賣給軍方進行爆炸測試。

吉姆的母親多麗絲(Doris Stauffer)在2014年因阿茲海默症去世,由於當時的主治醫師表示多麗絲身上並未帶有該病症的基因,值得加以研究。吉姆在多方聯繫後,決定將母親遺體捐給生物資源中心(Biological Resource Center),而該中心也承諾,會把多麗絲的大腦送去神經研究小組進行深入分析。

吉姆表示,他還記得在母親逝世45分鐘後,該中心就派人前來收遺體,當下簽署一份協議,清楚列出了遺體會被使用的範圍。當他收到裝有骨灰的木盒時,承辦人員並未表示發生了什麼事,直到一名《路透社》的記者交付文件給吉姆時,事情的全貌才逐漸浮現。

吉姆說,「我覺得自己很笨,我的個性並不容易相信他人,可是遇到這種情形(遺體捐贈)也讓人不知該如何是好,只能相信專業,我想他們就是濫用這種信任吧。」吉姆收到的文件指出,生物資源中心工作人員將多麗絲的手取下火化之後,就把遺體(包含腦部)賣給軍方進行爆炸測試。

該文件指出,「多麗絲遺體的剩餘部份,被綁在底部黏有炸彈的椅子上並且引爆,軍方是為了測試車輛行進時,遭到土製炸彈攻擊會對車上人員造成何種影響。」吉姆表示,當時協議上有詢問能否進行爆炸測試,他很清楚那時候絕對是勾選不允許。

除了多麗絲之外,還有另外20餘組遺體被以5983美元(約台幣19萬元)賣出。該實驗計畫的負責人表示,他們雖然沒有收到家屬的同意書,但他們「被迫」相信生物資源中心的說法。

吉姆與其他33人共同控告生物資源中心與其負責人高爾(Stephen Gore),經過調查後發現,高爾自2015年起就開始非法販賣遺體,不同部位甚至還有不同價錢,完整的遺體金額可以達到1萬美元(約台幣31萬元)。共計1755位遺體在該中心被發現,聯邦調查局探員表示,「現場的景象就像人間煉獄一樣。」

