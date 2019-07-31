醫學中心誆研究目的…家屬捐遺體　切手火化後進行爆炸測試

▲亞利桑那州一間大體捐贈中心，被踢爆切割屍體進行非法交易。（圖／路透社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國有一名男子吉姆（Jim Stauffer）5年前將母親遺體捐贈給醫學中心進行研究。捐出數天後，他卻收到裝有母親骨灰的木盒子。事隔3年，吉姆拿到一份當時的相關文件，才知道母親遺體最後被賣給軍方進行爆炸測試。

吉姆的母親多麗絲（Doris Stauffer）在2014年因阿茲海默症去世，由於當時的主治醫師表示多麗絲身上並未帶有該病症的基因，值得加以研究。吉姆在多方聯繫後，決定將母親遺體捐給生物資源中心（Biological Resource Center），而該中心也承諾，會把多麗絲的大腦送去神經研究小組進行深入分析。

吉姆表示，他還記得在母親逝世45分鐘後，該中心就派人前來收遺體，當下簽署一份協議，清楚列出了遺體會被使用的範圍。當他收到裝有骨灰的木盒時，承辦人員並未表示發生了什麼事，直到一名《路透社》的記者交付文件給吉姆時，事情的全貌才逐漸浮現。

吉姆說，「我覺得自己很笨，我的個性並不容易相信他人，可是遇到這種情形（遺體捐贈）也讓人不知該如何是好，只能相信專業，我想他們就是濫用這種信任吧。」吉姆收到的文件指出，生物資源中心工作人員將多麗絲的手取下火化之後，就把遺體（包含腦部）賣給軍方進行爆炸測試。

該文件指出，「多麗絲遺體的剩餘部份，被綁在底部黏有炸彈的椅子上並且引爆，軍方是為了測試車輛行進時，遭到土製炸彈攻擊會對車上人員造成何種影響。」吉姆表示，當時協議上有詢問能否進行爆炸測試，他很清楚那時候絕對是勾選不允許。

除了多麗絲之外，還有另外20餘組遺體被以5983美元（約台幣19萬元）賣出。該實驗計畫的負責人表示，他們雖然沒有收到家屬的同意書，但他們「被迫」相信生物資源中心的說法。

吉姆與其他33人共同控告生物資源中心與其負責人高爾（Stephen Gore），經過調查後發現，高爾自2015年起就開始非法販賣遺體，不同部位甚至還有不同價錢，完整的遺體金額可以達到1萬美元（約台幣31萬元）。共計1755位遺體在該中心被發現，聯邦調查局探員表示，「現場的景象就像人間煉獄一樣。」