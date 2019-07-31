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「超過50%」選民認川普非種族主義　川普：這不是我的選舉策略

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普指出這並非選舉策略。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前多次以言論攻擊移民與少數族裔政治人物，儘管他自稱自己是「世界上最不帶種族主義色彩的人」，在最新的民調中，仍有有51%的人認為，川普就是種族主義者。但是從受訪者背景來看，僅有46%的白人受訪者認為川普具有種族主義。川普則指出，這些言論並非為2020年總統大選鋪路，「事實上我沒有任何策略，真的一點也沒有。」

根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）的民調指出，有51%受訪者同意川普是種族主義者。另外從膚色來看，46%白人同意，但對於非裔與西語裔的選民而言，同意的比例達80%與55%。而從性別區分，女性普遍認為川普具有種族主義的比例高於男性，達59%，且只有29%的選民認為國會應該啟動川普的彈劾程序。

▲▼美國總統川普出席維吉尼亞州活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普出席活動遭穆斯林議員狠嗆。（圖／達志影像／美聯社）

川普日前在出席維吉尼亞州詹姆士敦（Jamestown）首個地方議會成立的紀念活動時指出，人們應該記謹記隨著殖民者而來的奴隸制度，「這是對人命的野蠻交易。」不過該州非裔議員抨擊，這場紀念活動已被川普玷汙，當地穆斯林議員薩拉密（Ibraheem Samirah）更在場中高舉標語，「總統，你不能把我們送回家，因為這裡就是我們的家。」

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關鍵字：川普,種族主義,歧視,北美要聞

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