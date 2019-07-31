中美貿易談判提早30分鐘結束　美官員前往機場…9月繼續談

▲中美第12輪貿易談判結束。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中美貿易談判代表30日、31日在上海展開磋商。《路透社》報導，中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等官員的會晤於今日下午1時45分左右結束，離開西郊賓館，比原定時間提早約30分鐘結束。

報導指出，中美雙方都沒有立即發表評論。會談結束後，一名美國官員告訴《路透社》，美國官員前往機場。另一名知情人士稍早則透露，中美在談判中預計表現善意，例如中國承諾購買美國農產品，以及美國放寬對中國科技巨擘華為的制裁。中國官方最新消息指出，9月會再與美國舉行下一輪談判。

▲萊特海澤、梅努欽與劉鶴合照。（圖／路透）

不過，川普在中美貿易談判期間並未克制情緒，反而透過推特指責中國採取拖延戰術，如果後續沒有達成共識，將會有糟糕結果。川普與中國國家主席習近平6月在G20大阪峰會期間同意休戰，重啟貿易談判，因此促成此次最新的會晤。

然而，外媒先前普遍認為此次最新談判不會有重大進展。《華爾街日報》援引消息人士指出，美中談判5月初突然破局，雙方不太可能在造成破裂的問題取得重大進展，不過，還是有機會各自獲得適度利益，包括美國堅持中國致力修法來保護智慧財產權、放棄補貼國營企業，北京也會全面要求美國取消關稅。

►►《新華社》稱購買百萬噸美大豆 川普：沒跡象…中國就是無法解決