10歲遭灌酒性虐待！她報警才知狼父是連環殺手　性侵60女「勒死3童」

▲ 蕭爾2018年1月在獄中接受注射致命藥物身亡。（圖／翻設自維基百科）

記者陳宛貞／綜合外電報導

電視節目《我與殺手同住》（I Lived With A Killer）本周介紹美國德州的蒂芬妮（Tiffany Shore）的故事，她從10歲起就遭到親生父親性侵害，她的妹妹也躲不過父親毒手。直到她們到警局報案，才發現曾經慈祥和藹的父親過去性侵多達60名婦女，更在性侵後勒死3名女童。

蒂芬妮的父親蕭爾（Anthony Shore）表面上看來是德州休士頓當地社區的中流砥柱，關起家門後卻天天毆打、性侵自己的孩子，或故意讓她們挨餓。蒂芬妮提到，母親離開後，父親總會在侵犯她以前不停灌她酒，還會逼她吞下蟑螂爬過的食物。

蕭爾看似是個很有魅力的居家男人，不僅會為女兒買禮物，還會舉辦奢華的生日派對。但他和妻子離婚後取得蒂芬妮和二女兒安柏（Amber）的監護權，此後行為便發生劇變。他開始百般折磨女兒、強迫她們生活在骯臟的環境裡，只要她們被打到哭了，就將她們綁住、以枕頭捂住她們的臉，再進行性虐待。

蒂芬妮提到，「我醒來時會看到他在我們的臥室裡，沒穿衣服。那時我才10歲，他讓我非常、非常、非常醉，還記得我醒來時是裸體。他在我沒有意識的時候性侵我。」

在蕭爾的淫威之下，兩姊妹每天的洗澡水有限，所有衣服都得手洗；食物也很匱乏，屋子裡都是蟑螂和螞蟻。她們因為身上的味道被同學欺負，學校老師察覺有異後通報兒童服務機構，但蕭爾總是能在相關機構人員到訪時確保房子變得一塵不染，並讓兩姊妹保持安靜。

10幾歲的蒂芬妮終於鼓起勇氣告訴祖母後，祖母鼓勵她們報警，蕭爾立刻被逮捕。兩姊妹正準備開始新生活，沒想到安柏看電視新聞發現，蕭爾宣稱犯下多達60起性侵案，1986年至1995年間更殺死4名年齡介於9至20歲間的女性。他都以自製的止血帶將她們勒死，因此被稱為「止血帶殺手」，受審後被判注射死刑，2018年1月伏法。